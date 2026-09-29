Sheinbaum llama a mantener la unidad tras proceso interno de Morena

Claudia Sheinbaum (Galo Cañas Rodríguez)

La Presidenta Claudia Sheinbaum consideró que el proceso de Morena para definir a sus coordinadores estatales de la Cuarta Transformación transcurrió con “mucha unidad” y señaló que quienes no resultaron electos todavía podrán participar en próximas convocatorias del partido.

Durante la conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre el mensaje que daría a los aspirantes que no obtuvieron el resultado favorable en las encuestas, particularmente respecto a la unidad dentro del movimiento.

Sheinbaum respondió que la conducción de este proceso corresponde a Morena y sostuvo que, según la información que recibió, la jornada se desarrolló de manera positiva.

“Creo que fue un proceso donde hubo mucha unidad y eso fue muy bueno”, señaló.

La Presidenta agregó que quienes no fueron seleccionados como coordinadores estatales pueden participar en otros procesos internos, debido a que todavía existen convocatorias para presidencias municipales y diputaciones estatales y federales.

“Quien no obtuvo el triunfo en la encuesta pues puede participar como coordinador”, explicó al referirse a las distintas oportunidades que contempla el partido.

“No mentir, no robar y no traicionar al pueblo”

Al ser cuestionada sobre el consejo que daría a quienes asumirán las coordinaciones y encabezarán los trabajos de Morena rumbo a los próximos procesos electorales, Sheinbaum resumió su respuesta en los principios que ha utilizado como referencia para su administración:

“No mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

La definición de coordinadores se realizó mediante encuestas internas de Morena. La dirigencia nacional ha señalado que los resultados de estos ejercicios serán dados a conocer una vez concluidas las designaciones en las 17 entidades que renovarán gubernatura en 2027.