IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar reportan avances en infraestructura, tecnología y atención médica

Zoé Robledo, director general del IMSS CIUDAD DE MÉXICO, 29SEPTIEMBRE2026.- Zoé Robledo, director general del IMSS, durante la conferencia Mañanera del Pueblo, en la que se informó sobre los avances del sector salud. Zoé Robledo Aburto afirmó que continúan las investigaciones por el fallecimiento de cinco bebés en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 1 en Durango y sostuvo que los hallazgos serán informados de manera prioritaria a las madres y padres de familia. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

El Gobierno de México presentó un balance de los avances registrados durante los primeros dos años de la actual administración en el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, con énfasis en la ampliación de infraestructura, incorporación de tecnología médica y aumento en la capacidad de atención.

En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo,informó sobre la apertura de seis nuevas Unidades de Medicina Familiar (UMF) en distintas entidades del país, que en conjunto suman 134 consultorios y cuentan con servicios de medicina preventiva, odontología, salud mental, nutrición, rayos X, laboratorio y farmacia.

Las nuevas unidades se ubican en Cerro Gordo, Ecatepec, Estado de México; San Nicolás de los Garza, Nuevo León; La Joya, Torreón, Coahuila; Jesús María, Aguascalientes; Villa Fontana, Zacatecas, y Pitiquito-Puerto Libertad, Sonora. También cuentan con admisión médica continua para atención de urgencias.

Como parte de la modernización de los servicios, el IMSS incorporó 67 mastógrafos y 42 tomógrafos, además de nuevos equipos de resonancia magnética. El Instituto confirmó la adquisición de 17 resonadores magnéticos de última generación, destinados a fortalecer la capacidad diagnóstica y reducir los tiempos de atención.

De acuerdo con el balance presentado, entre enero y julio de 2026 el IMSS otorgó 12.6 millones más de consultas y cirugías que en el mismo periodo de 2024. Las cirugías aumentaron 36 por ciento, mientras que las consultas de especialidad crecieron 37 por ciento y las de medicina familiar 12 por ciento.

El organismo también reportó que actualmente cuenta con más de 490 mil trabajadores, de los cuales más de 32 mil se incorporaron durante los últimos dos años, entre ellos cerca de 9 mil médicos y más de 6 mil integrantes del personal de enfermería.

En materia de infraestructura, el IMSS mantiene proyectos de construcción, ampliación, rehabilitación y sustitución de hospitales en diferentes entidades. El Instituto tiene como meta alcanzar 10 mil camas adicionales hacia 2030; sus cifras oficiales señalan que entre 2018 y 2024 se incorporaron 3 mil 944 camas y que durante la actual administración se habían sumado 776 al momento del último reporte.

Entre los proyectos mencionados se encuentran hospitales en Navojoa, San Luis Río Colorado, Tula, Guanajuato, Ensenada, San Quintín, Ticul, Zitácuaro, Morelia, Matamoros, Saltillo, Santa Catarina, Culiacán, Los Cabos y la Ciudad de México, entre otros.

La expansión forma parte del Plan Nacional de Infraestructura Hospitalaria, que contempla nuevos hospitales, ampliaciones y sustituciones en las instituciones públicas de salud.

ISSSTE amplía hospitales y servicios especializados

Por su parte, el titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres, informó sobre la puesta en operación de hospitales de alta especialidad en Torreón, Coahuila; Acapulco, Guerrero, y Tlajomulco, Jalisco, además de un nuevo hospital general en Tampico y la reapertura del Hospital General Carlos Calero, en Guerrero.

El instituto también reportó la apertura de 100 consultorios y 12 unidades de medicina familiar, así como proyectos para nuevos hospitales en Oaxaca y la Ciudad de México, además de ampliaciones y rehabilitaciones en diversas entidades.

En tecnología médica, el ISSSTE incorporó seis sistemas quirúrgicos Da Vinci, cuatro aceleradores lineales y cinco centros de interpretación de mastografías con inteligencia artificial. Los seis robots Da Vinci fueron instalados en hospitales públicos de tercer nivel y durante 2025 permitieron realizar 284 procedimientos.

El organismo también extendió la telemedicina a 872 unidades y renovó su parque vehicular con 713 ambulancias nuevas, de las cuales 103 corresponden a unidades de urgencias avanzadas.

Asimismo, mediante el programa La Clínica es Nuestra, se realizaron obras de mejoramiento y adquisición de equipamiento en cientos de unidades, mientras que la Estrategia Nacional de Trato Digno contempla módulos destinados a atender y resolver solicitudes de los derechohabientes.

IMSS-Bienestar reporta aumento en consultas

En el caso del IMSS-Bienestar, se informó que la institución pasó de 41 millones de consultas anuales a una proyección de más de 60 millones para el cierre de 2026, lo que representaría alrededor de 20 millones de consultas adicionales respecto a 2023.

La institución atribuyó parte de este crecimiento a la implementación del modelo de Atención Primaria de Salud, particularmente en las entidades que se han incorporado al proceso de federalización.

El balance presentado señala que las entidades que trabajan bajo este modelo registraron un crecimiento de 54 por ciento en consultas desde 2023, frente a 11 por ciento en las entidades que no están adheridas al esquema.

Estos avances se suman a la expansión de infraestructura y equipamiento de las tres instituciones. El Gobierno federal ha señalado que desde octubre de 2024 se han concluido 30 proyectos hospitalarios, que representan mil 474 camas nuevas en operación, mientras otros 33 proyectos se encontraban en construcción y con previsión de concluir durante 2026.