Reporta avances en salud: 33 hospitales nuevos y más de 149 millones de vacunas aplicadas en dos años

Secretario de Salud, David Kershenobich (Galo Cañas Rodríguez)

El Gobierno de México reportó avances en materia de prevención, infraestructura hospitalaria, abasto de medicamentos y atención médica durante los dos primeros años de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, como parte de un informe presentado por autoridades del sector salud.

El secretario de Salud, David Kershenobich, señaló que la estrategia se ha concentrado en dos ejes: prevenir enfermedades y aumentar la capacidad de atención médica, con el objetivo de mantener un equilibrio entre ambas acciones.

En materia de vacunación, se informó que durante estos dos años se han aplicado 149 millones de dosis, con una cobertura infantil de hasta 90% o más para las enfermedades contempladas en el esquema nacional. Además, para el periodo 2025-2026 se alcanzó una cifra récord de 88 millones de vacunas, frente a 60 millones previamente registradas.

Además, anunció que el 12 de octubre empezará la nueva semana de vacunación para todas la edades.

Entre las acciones preventivas también se destacó la vacunación contra el virus del papiloma humano para estudiantes de quinto año de primaria y la incorporación de la vacuna contra el virus sincicial respiratorio para mujeres embarazadas.

Como parte de las acciones de salud escolar, el secretario informó que se han intervenido escuelas primarias públicas de todo el país, con la revisión de casi 11 millones de estudiantes en alrededor de 84 mil planteles.

Los trabajos incluyen mediciones de peso y talla, revisión de salud bucal y de la vista, así como recomendaciones sobre alimentación y actividad física. El informe también destacó la eliminación de dulces y comida chatarra en las escuelas.

De acuerdo con los datos presentados, el consumo de refresco disminuyó 2.2%, mientras que el consumo de tabaco registró una reducción de 7.1%.

Otro de los programas señalados fue Salud Casa por Casa, mediante el cual se han realizado 24.8 millones de consultas en hogares, además de 17.1 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos. Cerca de 819 mil personas fueron referidas a instituciones públicas de salud.

Construyen y amplían hospitales

En el rubro de infraestructura, Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, reportó la inauguración de 33 hospitales durante los dos primeros años de la administración, lo que representa mil 535 nuevas camas y una inversión cercana a 24 mil millones de pesos.

A estos proyectos se suman 45 proyectos hospitalarios actualmente en construcción y otros 75 en etapa de planeación. De acuerdo con el informe, el objetivo es alcanzar cerca de 9 mil nuevas camas entre el IMSS, Issste e IMSS-Bienestar durante la actual administración.

También se informó sobre una inversión de 15 mil 800 millones de pesos en equipamiento médico de alta tecnología entre 2025 y 2026, que contempla tomógrafos, equipos PET-CT, mastógrafos, aceleradores lineales y resonadores magnéticos.

Asimismo, 650 quirófanos fueron rehabilitados, modernizados y puestos en operación, además de incorporar 21 robots quirúrgicos para apoyar procedimientos médicos.

Reportan mayor abasto de medicamentos

El informe señaló que entre 2025 y 2026 se destinaron hasta 332 mil millones de pesos para la adquisición de medicamentos e insumos para la salud.

En ese periodo se recibieron más de 3 mil 182 millones de piezas correspondientes a 3 mil 291 tipos de medicamentos, materiales de curación, dispositivos, reactivos y pruebas. Entre enero y agosto de 2026, las unidades de salud recibieron 125% más piezas que durante el mismo periodo de 2025.

En el caso de los medicamentos oncológicos, se reportó la recepción de 21 millones de piezas de 221 tipos de medicamentos, destinados a 155 centros de atención al cáncer, con una inversión de 74 mil millones de pesos. El suministro de estos medicamentos aumentó 133% durante 2026 respecto al mismo periodo de 2025.

Aumenta formación y contratación de personal médico

También se informó que durante estos dos años se asignaron más de 56 mil plazas para la formación de médicos especialistas, con un crecimiento de cerca de 6 mil especialistas formados anualmente en 2011 a casi 18 mil actualmente.

A ello se sumó la contratación de 22 mil 456 enfermeras y enfermeros y 26 mil 688 médicos y médicas, quienes se incorporaron a las instituciones públicas de salud.

El incremento de infraestructura y personal, de acuerdo con el informe, se reflejó en la atención médica. Entre enero y julio de 2024 y el mismo periodo de 2026, las consultas de primer nivel aumentaron 19%, al pasar de 85 millones a más de 101 millones.

Las consultas de especialidad crecieron 36%, de 23.3 millones a 31.7 millones en el mismo periodo, mientras que las cirugías aumentaron 25%, al pasar de aproximadamente 1.5 millones a casi 1.9 millones anuales.

Las autoridades reconocieron que aún existen retos pendientes, pero señalaron que la estrategia mantiene como ejes el fortalecimiento de la infraestructura, el equipamiento, la formación de profesionales y la ampliación de la capacidad de atención del sistema público de salud.