Sheinbaum revela gestiones para acelerar extradición de Tomás Zerón desde Israel (Galo Cañas Rodríguez)

La Presidenta Claudia Sheinbaum, infromó que la Fiscalía está trabajando para acelerar los procedimientos de extradición, entre ellos el relacionado con Tomás Zerón de Lucio, quien se encuentra en Israel y es requerido por autoridades mexicanas por su relación en el caso Ayotzinapa.

Sheinbaum explicó que el proceso enfrenta una particularidad debido a que México no cuenta con un tratado de extradición vigente con Israel, por lo que el procedimiento depende en buena medida de las autoridades de ese país y de las decisiones que adopte su Poder Judicial.

La mandataria recordó que, al inicio de su administración, envió personalmente una carta al presidente de Israel para solicitar su intervención en el proceso y pedir que se orientara al Poder Judicial de ese país respecto a la solicitud de extradición.

“Personalmente le envié una carta, no al primer ministro sino al presidente de Israel, solicitando sus gestiones”, señaló.

La Presidenta sostuvo que el Gobierno federal mantiene el seguimiento de los procedimientos de extradición y que la información que se comunica públicamente corresponde a los avances que se tienen hasta el momento.

En el caso de Israel, el proceso continúa sujeto a las disposiciones y determinaciones de las autoridades de ese país, mientras que la FGR busca acelerar los procedimientos correspondientes.