Lleva más de tres años con una complicación médica; Pemex negó cirugía urgente para adolescente

La directora del Hospital de Pemex en Villahermosa cuestionó por qué se gastará el recurso del pueblo de México en el niño

A sus 14 años, Toño debería estar preocupado por la escuela o por salir a jugar con sus amigos; sin embargo, desde hace más de tres años enfrenta una complicación médica que, de acuerdo con su familia, ha afectado su vida cotidiana y requiere una nueva intervención quirúrgica urgente, lamentablemente es una víctima más de los protocolos, en este caso de Pemex.

El adolescente nació con una malformación anorrectal, durante su infancia fue sometido a siete cirugías reconstructivas. Sus padres, Martín Torrano y Laura Bedolla, pensaban que el resultado de esos procedimientos había sido satisfactorio, hasta que el pequeño comenzó a crecer y cerca de los 10 años comenzaron a detectar nuevamente problemas.

Con el paso del tiempo apareció una fístula que derivó otras complicaciones que, según relatan sus familiares, provocaban que el menor no pudiera evacuar adecuadamente y que su ropa se ensuciara. Incluso, señalan, durante años el propio adolescente llegó a pensar que algunas de las molestias que padecía eran normales debido a los procedimientos médicos a los que había sido sometido cuando era un bebé.

La situación cambió cuando fue valorado por una especialista en cirugía colorrectal pediátrica, quien identificó la necesidad de atender el problema y realizar estudios y procedimientos especializados. La familia y el menor se dieron cuenta que no eran “normales” los padecimientos que tenía; esto ocurrió luego de que fuera internado de urgencia.

La familia busca que Petróleos Mexicanos (Pemex), institución de la que depende el servicio médico del padre del adolescente, garantice la atención que requiere, pero se reportó que la patronal no cuenta con servicios médicos integrales de alta especialidad.

Denuncian crisis en servicio médico de Pemex

Ante la falta de atención necesaria, la familia recurrió a la vía legal; este año obtuvo una resolución favorable mediante un amparo, con el que un juzgado ordenó a Pemex proporcionar la atención médica al adolescente, incluso a través de otra clínica que sí cuente con las especialidades requeridas.

“El servicio médico de Pemex es grave, ni siquiera tienen reactivos para análisis de sangre, más que para química sanguínea. La gente se está muriendo hasta por falta de oxigeno, no hay contratos de oxigeno. En Tabasco no hay resonancia magnética… Petróleos aporta a otros hospitales ambulancias, insumos, aparatos, pero se quedan sin nada para la gente que se atiende en sus hospitales”, lamentó la representante legal de la familia, Silvia Mendez.

En entrevista con este diario, detalló que el padre del menor es trabajador jubilado de Pemex y actualmente recibe 60 por ciento de su pensión, ingreso con el que sostiene a su familia integrada por su esposa y dos hijos; la madre al no tener empleo, viajó a Merida en busca de trabajo, haciendo aseo, por lo que aseguran que no cuentan con los recursos necesarios para cubrir una cirugía particular, cuyo costo estiman que podría superar los 250 mil pesos.

¿Por qué se va a gastar el dinero del pueblo en el niño?

Mendez Torres, lamentó que la directora del hospital de Pemex, en Villahermosa, Tabasco, cuestionó a la jueza de distrito sobre por qué se pedía subrogada la cirugía, “la doctora dijo que cómo era posible que se gastara el dinero del pueblo en el niño”, señaló.

“El niño también es un ciudadano, no es un extraterrestre”, sostuvo la representante al señalar que eso era una burla y aseguró que la intención no es confrontar a la institución, ni al Gobierno, sino conseguir que el adolescente sea atendido de manera urgente.

Silvia reconoció el trabajo de la jueza que lleva el caso y que ha dado seguimiento al cumplimiento de la resolución. Explicó que, ante la situación económica de la familia, decidió acompañarlos y brindarles asesoría legal sin cobrarles honorarios.

Como parte de la resolución a favor de la familia, en agosto 2026 el adolescente fue enviado al Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México en busca de una valoración especializada. Sin embargo, se le programó una cita el 22 de enero del 2027, fecha en la que tentativamente se realizaría la cirugía; pero la familia no recibió ninguna documento que avala el dicho.

La representante legal señaló que especialistas han advertido que podrían ser necesarias más de dos cirugías para corregir las complicaciones.

Mientras tanto, el adolescente continúa con el problema que lleva más de tres años y ha desencadenado afectaciones emocionales, que repercuten en su vida cotidiana y su manera de relacionarse con los demás, “incluso tartamudea cuando habla”, contó la abogada.

Niegan programa social

Además de la atención quirúrgica, la familia ha solicitado apoyo económico para el adolescente a través del programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente; sin embargo, durante el proceso recibieron como respuesta un rotundo no, porque “el niño no requiere ese beneficio porque sí podía caminar y también ver”.

Los padres lamentaron que su hijo no fuera beneficiario, y señalaron que fue una valoración que no contempla las dificultades que enfrenta diariamente, ni los gastos derivados de su condición médica.

Por ello, su petición es concreta: que las instituciones involucradas agilicen los trámites, garanticen la atención especializada que necesita el adolescente y eviten que la falta de recursos económicos o los procesos burocráticos prolonguen aún más la espera.

“Los papás están desesperados”, resume la representante legal.

A través de este medio, la madre del menor hizo un llamado a las autoridades y a la presidenta de México.

“Doctora Claudia Sheinbaum, yo tengo miedo de que llegue enero y no operen a mi hijo. Le ruego y me atrevo a enviarle esta súplica, de madre a madre, que nos ayude, mi hijo es un niño que ha soportado bastante y no se merece seguir esperando”.

La familia insiste en que su intención no es atacar a Pemex ni señalar a una persona en particular, sino conseguir que el adolescente pueda recibir la atención médica urgente que necesita.