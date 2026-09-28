Constancia de no derechohabiencia del IMSS: ¿Cómo obtenerla y para qué sirve? (Pexels/Gobierno de México)

Muchas veces hemos escuchado sobre la constancia de vigencia de derechos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), sin embargo, también existe un documento que acredite que eres no derechohabiencia de la institución.

Esta constancia permite tiene diferentes utilidades y puede tramitarse de manera fácil y sencilla sin salir de casa. Aquí te explicamos cómo tramitarla y para qué se utiliza.

¿Cómo obtener la constancia de no derechohabiencia?

Para obtener el documento debe ingresar directamente al apartado de Solicitud de constancia de no derecho al servicio médico. Posteriormente debe llenar los campos obligatorios con tu CURP y un correo electrónico válido, además de escribir el captcha.

Una vez completa la solicitud, hay que dar clic en continuar, te arrojará el documento y podrás descargar e imprimir el PDF de la contancia.

El trámite se realiza exclusivamente en línea, no podrá obtenerse de manera presencial en ventanilla o clínicas.

Puede solicitarse la veces que sean necesarias, únicamente necesitas tener la información que se solicita.

¿Para qué sirve este documento?

La constancia de no derechohabiencia es un documento que ayuda corroborar que una persona no cuenta con seguro médico ni seguridad social en el IMSS o ISSSTE. Solo es válido durante el día que se emite y es un trámite gratuito.

Asimismo permite acreditar ante centro de salud estatales, municipales y de la Secretaría de Salud que no cuentas con IMSS o ISSSTE para recibir atención médica gratuita.

También funciona para trámites escolares, becas, requisitos laborales o apoyos donde se pide un documento que acredite que la persona solicitante no sea beneficiaria de seguridad social.