Completa Morena su baraja para 2027

En una maratónica jornada, Morena y el PVEM eligieron a las y los 7 coordinadores estatales que restaba por nombrar para integrar la totalidad de 17 que en unos meses serán los candidatos de la alianza oficialista rumbo a las elecciones del próximo año donde se renovará igual número de gubernaturas así como la Cámara de Diputados entre otros 20 mil cargos.

Con marcadas disputas internas que obligó a prolongados recesos para definir algunos estados como Baja California Sur, Nayarit y Chihuahua, Morena y PVEM sacaron adelante los 7 nombramientos donde no faltaron los reclamos por definiciones de último momento, esto bajo el argumento de la paridad de género.

En este contexto, se cumplió finalmente que el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar fuera el elegido como coordinador estatal de Morena-PVEM para Chihuahua, dejando en el camino a la senadora con licencia Andrea Chávez, una fuerte contendiente que contó con el apoyo de Adán Augusto y la vieja guardia 4T.

La pasarela de coordinadoras y coordinadores elegidos empezó a las 11 horas y se prolongó más allá de las 22 horas.

El primero en ser electo fue Elí César Eduardo Cervantes Rojas en San Luis Potosí, siguió Ana Lilia Rivera Rivera para Tlaxcala y Clara Luz Flores para Nuevo León.

Después fue designada, por “ajustes de paridad”, Jasmine Bugarín para Nayarit pese a que la encuesta la ganó Héctor Santana. Lorenia Valles Sampedro fue la elegida para encabezar la 4T en Sonora y diputado federal con licencia por el PVEM, Manuel Cota Cárdenas como su coordinador estatal para Baja California Sur.