Niega Carlos Alberto Torres señalamiento de Estados Unidos

Carlos Alberto Torres Torres, empresario que estuvo casado con la hoy gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, fue señalado ppor EU como parte de las personas cuyos bienes pueden estar ligados al crimen organizado. Torres negó las acusaciones a través de un comunicado que se reproduce, integro, a continuación:

A LA OPINIÓN PÚBLICA:

Ante la información difundida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, aclaro lo siguiente:

1. Niego cualquier relación con grupo o actividad criminal alguna, dentro y fuera de México.

2. La única empresa señalada por la OFAC de la que soy accionista del 30 por ciento es Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V. Es el mercado de productos orgánicos “Vive Orgánico” ubicado en Boulevard de las Américas 5117, en la colonia Lomas de Agua Caliente, en Tijuana, B.C., con ventas mensuales de 570 mil pesos en promedio.

3. Iniciaré las gestiones ante la OFAC y las demás autoridades correspondientes para que se aclare la información que niego absoluta y rotundamente.

4. Estos señalamientos iniciaron con denuncias anónimas ante la FGR en 2025 sin que, a la fecha, haya sido citado a comparecer ante ninguna autoridad para poder esclarecer estas mentiras.

5. Soy el más interesado en que se concluyan las diligencias correspondientes, para que se compruebe que no tengo relación con ninguno de los supuestos hechos investigados por la autoridad norteamericana.

Atentamente,

Carlos Alberto Torres Torres