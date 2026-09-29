Huelga en el Monte de Piedad: estado actual del conflicto laboral (Andrea Murcia Monsivais)

A un par de días para que Nacional Monte de Piedad cumpla un año de entrar en huelga, no parece que las cortinas sean levantadas pronto, hasta el momento no hay información oficial que hable sobre un regreso a sus labores normales.

Por seguridad, todos los artículos se encuentran resguardados en bóvedas de alta seguridad con vigilancia las 24 horas del día, los 7 días de la semana y nadie tiene acceso a ellas. Los artículos se encuentran inventariados.

¿Qué dicen los afectados en redes?

Ante la situación que maneja el sindicato, miles de personas se mantienen en incertidumbre por la apertura de sucursales que les permita recuperar los artículoContrato Colectivo de Trabajo de valor resguardados en Monte de Piedad.

Asimismo, han expresado su preocupación por aquellos aparatos que utilizan una batería para funcionar, ya que si esta no se conserva de manera adecuada puede afectar permanentemente al artículo.

También surgen comentarios sobre un movimiento similar que ayude a visibilizar la otra cara de la moneda, las personas afectadas.

¿Cómo puedo comunicarme con la institución?

Nacional Monte de Piedad cuenta con un Centro de Atención Telefónica de Financiera Monte de Piedad, ofreciendo 2 número: 55 5269 5201 vía telefónica o por medio de WhatsApp al 55 4440 4670 de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas

También está la opción de acercarte a sus redes sociales como Facebook, Instagram, Tik Tok o X y dejarles un mensaje, o al correo electrónico servicioaclientes@montepiedad.com.mx para quejas y sugerencias.

De manera frecuente, ellos comparten información sobre la situación actual para evitar caer en posibles estafa.

¿Por qué inició la huelga?

La huelga surgió debido a los conflictos laborales y desacuerdos acerca del Contrato Colectivo de Trabajo y el mecanismo de ocupación de vacantes.

El movimiento está encabezado por Arturo Zayún González, dirigente del sindicato mayoritario de los trabajadores.