Marina del Pilar responde: no es mi marido

Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, señaló que la información sobre personajes sancionados por Estados Unidos, país que los acusa de vínculos con lavado de dinero, incluye a quien fue su marido, pero con quien actualmente sólo la ligan los hijos en común.

Ante la información emitida por Oficina de Control de Activos Extranjeros del gobierno de los EU, el Gobierno del Estado de Baja California puntualizó mediante un comunicado que:

“PRIMERO. La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda está legalmente divorciada de Carlos Torres Torres. El único interés que comparte es el bienestar de nuestros hijos.

SEGUNDO. La gobernadora no figura entre las personas sancionadas por la OFAC.

TERCERO. La gobernadora no posee cuentas bancarias ni bienes inmuebles en el extranjero. Su patrimonio está declarado ante las autoridades mexicanas.

CUARTO. La gobernadora instruyó a la Oficialía Mayor a verificar si las empresas señaladas por la OFAC han contratado con el Gobierno del Estado y a remitir los expedientes a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que actúe conforme a la ley.

QUINTO. Las personas señaladas deberán atender directamente su situación ante las autoridades competentes, que serán las encargadas de informar sobre las investigaciones. El Gobierno del Estado no hablará en su nombre y continuará enfocado en la seguridad, el desarrollo y el bienestar de Baja California".

La gobernadora indicó que continuará concentrada en la seguridad, el desarrollo y el bienestar de las y los bajacalifornianos.