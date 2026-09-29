Por primera vez UNAM será sede del SINADE

Reunión del Consejo Directivo en el Palacio de Minería

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de la de la Dirección General del Deporte Universitario (DGDU), fue distinguida, por primera vez, por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) para ser la sede del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte en México (SINADE).

El cónclave se efectuó los pasados 21 y 22 de septiembre, en el Palacio de Minería, un recinto emblemático de la UNAM. El primer día se llevó a cabo la reunión de Consejo Directivo y el segundo la plenaria en donde se dieron cita todos los titulares de los institutos del deporte del país, así como presidentes y presidentas de federaciones deportivas nacionales.

“Este encuentro representa un reconocimiento a nuestra Universidad, pero también una oportunidad para reafirmar el compromiso de la UNAM con México y con uno de los grandes instrumentos para construir el bienestar y desarrollo social: la cultura física y el deporte”, expresó Alejandro Fernández Varela Jiménez, titular de la DGDU, en la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 2026.

Después de cuatro años, la Universidad Nacional, a través de la DGDU, retomó un lugar en el Consejo Directivo de SINADE. Además, se dio a conocer que la máxima casa de estudios volverá a ser sede de la Olimpiada Nacional en el año 2027, tal y como lo fue por última vez en 2014, ahora en la disciplina deportiva de boliche.

Esta decisión es un resultado de los compromisos asumidos durante la firma de un convenio entre el Rector de la Universidad Nacional, Leonardo Lomelí Vanegas, y Rommel Pacheco Marrufo, director general de la CONADE y presidente del SINADE, en febrero pasado, con el objetivo de coordinar las capacidades de ambas instituciones en beneficio de la comunidad universitaria y de la sociedad en general.

El inicio de los trabajos del segundo día, correspondientes a la Sesión Plenaria de titulares del deporte nacional, fue encabezado por Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), quien presidió la ceremonia inaugural.

La UNAM tiene las capacidades suficientes que le brindan la posibilidad de participar en el SINADE con pleno derecho, lo que le faculta para coordinar planes de desarrollo físico y atlético a nivel nacional.

“Esto es parte del trabajo en conjunto que estamos realizando con la UNAM, a partir de la firma del convenio de colaboración con el Rector Lomelí. Hoy llevamos a cabo el SINADE 2026, la máxima casa de estudios será sede de la Olimpiada Nacional y hay mucho trabajo por delante. En lo competitivo, la UNAM es potencia en algunos deportes, se ponen al tú por tú con los estados de la República Mexicana y los felicitamos” declaró Rommel Pacheco.

“La UNAM será sede el año que entra, junto con otras cinco entidades federativas (Hidalgo, Oaxaca, Coahuila, Tamaulipas y Veracruz). Seguramente nuestros equipos representativos harán un buen papel. En este año 2026, en Olimpiada Nacional, ocupamos el segundo lugar por puntos, lo cual nos llena de orgullo y nos motiva a valorar el esfuerzo de nuestros atletas auriazules”, dijo Alejandro Fernández Varela, director general del Deporte Universitario, en entrevista luego de la reunión.