El círculo de ‘El Mayito Flaco’: Estos son los nombres relacionados al Cártel de Sinaloa y cómo operan según la OFAC

Red de "El Mayito Flaco" La OFAC dio una lista de personas y entidades relacionadas ligadas presuntamente a "Los Mayos" del Cártel de Sinaloa

Ismael Zambada Sicairos, conocido como “Mayito Flaco”, es señalado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como el actual líder de “Los Mayos” o “La Mayiza”, una de las principales facciones del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con el gobierno estadounidense, asumió el control de esta estructura después de la detención de su padre, Ismael “El Mayo” Zambada, en julio de 2024. La captura provocó una disputa interna entre Los Mayos y Los Chapitos por el control de territorios y rutas de tráfico de drogas.

Según la OFAC, Zambada Sicairos mantiene el mando de Los Mayos y dirige actividades como tráfico de drogas, homicidios, extorsiones, corrupción y secuestros. Una parte importante de su operación se concentra en el control de rutas utilizadas para trasladar drogas hacia Estados Unidos, particularmente en Baja California, donde la organización mantiene estructuras en Tijuana y Mexicali. Para administrar estos territorios, la organización utiliza responsables locales conocidos como “jefes de plaza”, quienes coordinan las actividades criminales en sus respectivas zonas.

¿Quiénes son señalados de colaborar con el ‘Mayito Flaco’ y el Cártel de Sinaloa?

El Departamento del Tesoro identifica a varios integrantes de su círculo cercano. Entre ellos está Hildegardo Gastélum García, “Aldo”, señalado como uno de sus principales asesores y como operador dedicado al tráfico de drogas. OFAC sostiene que también utilizaba un negocio hotelero en Culiacán para generar recursos destinados a financiar las actividades de Los Mayos.

También aparecen los hermanos Jorge Luis Mendoza Uriarte, “Güero Chompas”, y Francisco Javier Mendoza Uriarte. De acuerdo con el reporte, ambos habían trabajado anteriormente para “El Mayo” y posteriormente se alinearon con su hijo. “Güero Chompas” es señalado como responsable de seguridad de Los Mayos y de mantener control sobre una parte del territorio en Baja California, mientras que Francisco habría desempeñado funciones de secretario para “El Mayo”.

Otro de los señalados es Lorenzo Castillo Maldonado, quien, según OFAC, trabaja para “Güero Chompas” y proporciona protección a “Mayito Flaco”. Las autoridades estadounidenses sostienen que Castillo cuenta con una red de grupos criminales utilizada para conseguir sicarios, traficar drogas y lavar dinero, además de que habría ordenado homicidios contra integrantes de grupos rivales en California.

Los ‘tentáculos’ de “Los Mayos” en Tijuana y Mexicali

La estructura descrita por OFAC también incluye a los hermanos Alfonso Arzate García, “Aquiles”, y René Arzate García, “La Rana”, quienes controlan la plaza de Tijuana. Ambos ya habían sido sancionados anteriormente por Estados Unidos y ahora fueron nuevamente incluidos en las medidas anunciadas. Sus principales lugartenientes identificados por las autoridades son Pedro Humberto Martínez Rodríguez, (“Gordo Flubber”) Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio (“El Cabezón”) y Franklin Ernesto Huezo Hernández (“El Ranchero”)

OFAC señala que estos operadores tienen funciones relacionadas con la violencia y con la producción y traslado de drogas, incluido fentanilo, desde Tijuana hacia Estados Unidos. El reporte también identifica a Ilia Elizabeth Félix Rivera como facilitadora financiera. Según el Tesoro estadounidense, utilizaba la casa de cambio Magic Casa de Cambio para recibir dinero en efectivo procedente de actividades relacionadas con narcóticos en Estados Unidos y trasladar su valor de regreso a México mediante operaciones financieras.

En Mexicali, la OFAC señala a Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, como dirigente de Los Rusos, una subfacción de Los Mayos. El gobierno estadounidense sostiene que mantiene el control de la zona mediante violencia y una red de corrupción que involucra a funcionarios públicos.

Entre las personas señaladas en este esquema están Carlos Alberto Torres Torres, Luis Alfonso Torres Torres, Pedro Ariel Mendívil García y Rafael Buenrostro Martín, a quienes OFAC acusa de proporcionar apoyo político, protección o facilitar actividades del grupo.

El reporte también menciona a José Ángel Rivera Zazueta como integrante de la estructura vinculada con Los Mayos. Según OFAC, utiliza una casa de cambio en Mexicali para lavar dinero del Cártel de Sinaloa y mantiene una empresa de transporte. Asimismo, Diosvany Samuel Chapotín Villalba es señalado de participar en el tráfico de drogas y en operaciones de lavado de dinero mediante cuentas bancarias en Estados Unidos y transacciones con criptomonedas.