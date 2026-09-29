INE designa a ocho vocalías ejecutivas locales rumbo al proceso electoral 2026-2027

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la designación de ocho personas ganadoras del Concurso Público 2026 para ocupar plazas vacantes de Vocalía Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), con lo que se fortalece la estructura directiva del organismo de cara al Proceso Electoral Federal 2026-2027.

Las designaciones derivaron de un proceso de selección que incluyó examen de conocimientos, verificación de requisitos, evaluación psicométrica y entrevistas ante paneles integrados por consejerías electorales y personas funcionarias del Instituto.

De acuerdo con el INE, en el concurso se registraron 17 mil 291 personas interesadas en ingresar al SPEN, de las cuales 638 aspiraron al cargo de Vocalía Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva.

El procedimiento contempló acciones afirmativas, medidas de accesibilidad y mecanismos de inclusión para promover la igualdad de oportunidades y la participación de grupos históricamente subrepresentados. También se implementaron ajustes razonables para personas con discapacidad, materiales de orientación y contenidos informativos en diversas lenguas indígenas.

Como parte de la selección, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN) verificó que las personas aspirantes cumplieran con los requisitos legales y estatutarios, incluidos aquellos relacionados con sanciones administrativas, afiliación o dirigencias partidistas y candidaturas recientes a cargos de elección popular.

Estas son las ocho nuevas vocalías ejecutivas:

Ricardo Olvera Aguilar , en Chiapas.

, en Chiapas. Christian Viviana Escobedo Loya , en Coahuila.

, en Coahuila. Jorge Macías Medina , en Durango.

, en Durango. Patricia Santos Quevedo , en San Luis Potosí.

, en San Luis Potosí. Marisa Arlene Cabral Porchas , en Sonora.

, en Sonora. Gabriela Georgina Sánchez Zavala , en Tabasco.

, en Tabasco. María Dolores Ruiz Ambriz , en Tlaxcala.

, en Tlaxcala. Miguel Ángel García Onofre, en Veracruz.

Las personas designadas iniciarán funciones el 29 de septiembre de 2026, con el propósito de contribuir a la integración de las Juntas Locales Ejecutivas y los Consejos Locales que participarán en la organización del proceso electoral federal.

El INE señaló que estas designaciones forman parte de las acciones para fortalecer la profesionalización y estructura del Servicio Profesional Electoral Nacional, así como garantizar la integración oportuna de los órganos desconcentrados que participarán en la organización de las elecciones de 2026-2027.