Detienen a 57 personas con 5 mil dosis de droga en Chiapas

Detenidos Personas detenidas en Chiapas. (SSPC)

En operativos en distintos municipios de Chiapas, fueron detenidas 57 personas y aseguraron nueve armas de fuego, ocho cargadores, 157 cartuchos, cinco mil 512 dosis de droga y 12 vehículos.

En Tuxtla Gutiérrez, tras una agresión con armas de fuego en la colonia Las Granjas, donde tres personas perdieron la vida y otras tres resultaron lesionadas, los agentes de seguridad desplegaron acciones operativas y de investigación para identificar y localizar a los responsables.

Como resultado de estas labores, realizadas del 18 al 28 de septiembre, fueron detenidas 34 personas vinculadas con estos hechos, entre ellas personas identificadas como autores materiales de la agresión y un integrante con funciones de mando dentro de la célula delictiva.

También, en Tapachula, se realizaron diferentes operativos interinstitucionales realizados del 23 al 28 de septiembre. En estas acciones destaca la detención de dos personas con 104 paquetes con cocaína y un vehículo; mientras que, en la colonia El Paraíso, tras repeler una agresión de civiles armados, fueron detenidas cuatro personas y se aseguraron tres armas largas, un arma corta, tres cargadores, aproximadamente tres kilos de marihuana, 80 dosis de droga y un vehículo. Durante estos hechos, un elemento de la Guardia Estatal Preventiva resultó lesionado y recibió atención médica.

En otros operativos realizados en el mismo municipio fueron detenidas 16 personas y se aseguraron 166 dosis de droga, dos motocicletas, un vehículo y un arma corta de aire comprimido.

Además, en Benemérito de las Américas, durante un operativo de reconocimiento e inspección, los efectivos localizaron un arma larga, cinco cargadores, 137 cartuchos, cuatro mil 935 dosis de droga y tres vehículos.

Finalmente, en Tuxtla Gutiérrez fue detenido José Edwin “N”, de nacionalidad salvadoreña, identificado como integrante activo de un grupo delictivo y requerido por autoridades de El Salvador, donde cuenta con una orden de aprehensión vigente.