Harfuch dialoga con empresarios de Canadá sobre cooperación en seguridad

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo una reunión con representantes del Business Council of Canada, encabezados por su presidente y CEO, Goldy Hyder, para abordar el fortalecimiento de la cooperación entre México y Canadá en materia de seguridad.

Durante el encuentro, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) compartió los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como las acciones que se desarrollan en materia de inteligencia e investigación.

De acuerdo con la SSPC, los representantes del organismo empresarial canadiense reconocieron las acciones emprendidas por el Gobierno de México y el trabajo realizado por la dependencia para fortalecer las capacidades de inteligencia e investigación.

La reunión también permitió abordar la importancia de ampliar el intercambio de experiencias y mejores prácticas entre ambos países, particularmente en áreas como inteligencia y ciberseguridad.

García Harfuch destacó la disposición de los representantes empresariales para mantener una coordinación que permita fortalecer los mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad.

El encuentro forma parte de los esfuerzos para estrechar la colaboración entre México y Canadá y promover el intercambio de conocimientos y herramientas en áreas estratégicas para ambos países.