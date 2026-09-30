Sheinbaum inaugurará obras y encabezará celebración naval en Veracruz (Camila Ayala Benabib)





La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que este fin de semana trasladará su agenda al estado de Veracruz, donde participará en la inauguración de infraestructura vial, un proyecto habitacional de gran escala y los actos conmemorativos por el aniversario de la Armada de México.

En Palacio Nacional, la mandataria adelantó que su gira contempla únicamente actividades en Veracruz.

El primero de los eventos será la apertura del Distribuidor Vial de Acceso al Puerto de Veracruz, también referido como el puente de entrada al recinto portuario. La inauguración está contemplada para el sábado 3 de octubre.

El distribuidor tiene una longitud aproximada de dos kilómetros y está relacionado con el proceso de modernización y ampliación del puerto. La obra forma parte de un proyecto que busca incrementar la capacidad portuaria de 22 a 90 millones de toneladas, con una inversión cercana a los 23 mil millones de pesos.

La gobernadora Rocío Nahle ha señalado que el distribuidor surgió a partir de una petición realizada durante la campaña electoral. Sheinbaum, por su parte, había mencionado la obra el pasado 10 de septiembre, en Boca del Río, al referirse a trabajos de conservación de la Red Federal de Carreteras y a infraestructura portuaria.

Entrega de más de mil viviendas

La segunda actividad de la presidenta será la inauguración de un desarrollo habitacional con más de mil viviendas.

Se trata de Bosques de Río Medio, en el puerto de Veracruz, donde están proyectadas mil 40 casas como parte del programa Vivienda para el Bienestar. Las unidades tienen una superficie de 60 metros cuadrados, cuentan con dos recámaras y servicios completos.

La presidenta ya había entregado 200 viviendas de este mismo fraccionamiento en enero de este año.

El desarrollo se integra a la meta sexenal de construir 107 mil 675 Viviendas para el Bienestar en Veracruz, dirigidas a trabajadores con ingresos menores a dos salarios mínimos.

Actos por el aniversario de la Armada

El domingo 4 de octubre, Sheinbaum encabezará en el puerto de Veracruz la conmemoración relacionada con el origen de la primera Secretaría de Guerra y Marina, en el marco de los 205 años de la creación de la Armada de México.

La Secretaría de Marina, mediante la Primera Región Naval, programó actividades del 2 al 4 de octubre para conmemorar también los 202 años de la promulgación de la Constitución Federal de 1824.

El calendario contempla el Fin de Semana de la Flota durante el viernes 2 y sábado 3 de octubre, con una exhibición de las capacidades navales nacionales. También se prevé la instalación del Paseo del Marino y conciertos en la Plaza del Heroísmo.

Para el domingo está programado un desfile que partirá de la Macroplaza, recorrerá el bulevar Ávila Camacho y concluirá en la Plaza de la Soberanía. Participarán personal naval y cadetes de la Heroica Escuela Naval, además de realizarse demostraciones aéreas y marítimas.

La conmemoración tiene como antecedente el 4 de octubre de 1821, fecha en que Agustín de Iturbide decretó la creación del Ministerio de Guerra y Marina, cuya conducción estuvo a cargo del teniente de navío Antonio de Medina Miranda.

Como parte de los preparativos, el sábado 26 de septiembre fueron observados helicópteros y avionetas de la Marina sobre el malecón de Veracruz, en actividades relacionadas con los ensayos para los actos conmemorativos.