En 2025 se abrieron 2.06 millones de carpetas de investigación, 3.5% menos que en 2024: Inegi

La inseguridad, el Talón de Áquiles de las dependencias de seguridad en el país (Especial)

Inegi procuración de justicia — El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó este jueves los resultados del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJF-E) 2026, en el que destaca que en el país se abrieron 3.5 por ciento menos de carpetas de investigación para esclarecer un posible delito durante el 2025.

El reporte del Inegi refiere que se abrieron del total de 2,064,775 carpetas de investigación, 2,033,714 son en materia penal para personas adultas y 31,061 corresponden a justicia para adolescentes. Del total, 4.1 por ciento corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) y 95.9 por ciento a las estatales (FGE).

Al hacer un comparativo con el 2024, las carpetas de investigación abiertas disminuyeron 74 mil 453, lo que representa 3.5 por ciento menos.

En la misma línea, el órgano autónomo refiere que las fiscalías de los estados reportaron 2,916,624 procesos pendientes de concluir en las carpetas de investigación en etapa inicial, en tanto que la etapa de investigación complementaria 2,889,673 son en materia penal para personas adultas y 26,951 son procesos para adolescentes.

De estas cifras el 1.1 por ciento correspondió a la FGR y 98.9 por ciento fiscalías estatales, y en comparación con 2024, los procedimientos pendientes de concluir aumentaron 275,271 carpetas más, es decir, un 10.42 por ciento.

DELITOS CON ARMAS

Por otra parte, el estudio reporta que los delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos fueron los más frecuentes en las carpetas de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) en 2025, al pasar de 14,847 a 17 985 delitos.

Robo en todas sus modalidades: de 13 mil 554 a 12 397.

Hidrocarburos y derivados: de 6 mil 807 a 9 568.

Delitos federales contra la salud: de 6 mil 057 a 6 652.

Vías de comunicación: de 5 mil 535 a 6 mil 337.

Con base en las cifras del INEGI, el cálculo de variación porcentual indica que los delitos en materia de armas y explosivos aumentaron cerca de 21 por ciento en 2025 con relación al 2024. Los de hidrocarburos crecieron alrededor de 41 por ciento, mientras que el robo disminuyó aproximadamente 8.5 por ciento.

PRESUPUESTO

Asimismo, Inegi reporta que en lo referente al presupuesto ejercido por la FGR y las fiscalías estatales, en 2025 el presupuesto total fue de 81, 209.1 millones de pesos corrientes. A precios de la segunda quincena de julio de 2018, el presupuesto que ejercieron en 2025 la FGR y las FGE fue de 57, 930 millones de pesos: 14 513.5 millones correspondieron a la FGR y 43 416.8 millones a las FGE.

La Crónica de Hoy 2026