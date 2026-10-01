Sedena conmemora 205 años con énfasis en modernización y defensa nacional

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) conmemoró el 205 aniversario de su creación con una ceremonia encabezada por su titular, el general Ricardo Trevilla Trejo, quien destacó la evolución de la institución desde 1821 y los cambios realizados en materia de organización, planeación y formación militar.

El acto se llevó a cabo en la Plaza de la Lealtad, dentro de las instalaciones de la dependencia, con la participación de funcionarios, generales en situación de retiro, agregados militares, navales, aéreos y policiales acreditados en México, así como personal de tropa. Como parte de la ceremonia se realizó una salva de fusilería.

Trevilla Trejo sostuvo que la “Defensa Nacional” es la razón de ser de la dependencia y recordó que su antecedente se remonta al 4 de octubre de 1821, una semana después de consumada la Independencia.

Sedena conmemora 205 años con énfasis en modernización y defensa nacional

“Un jueves como hoy, pero del día 4 de octubre de 1821, apenas una semana después de consumada la independencia y ante la necesidad de dar rumbo y viabilidad al México naciente, se crearon” las primeras secretarías de Estado, entre ellas la Secretaría de Guerra con encargo de la Marina, expuso.

El funcionario recordó que el Reglamento para el Gobierno Interior y Exterior de las Secretarías de Estado, publicado el 8 de noviembre de 1821, asignó a esa dependencia los asuntos relacionados con “las armas y guerra de mar y tierra”, además de la provisión general de empleos de ese ramo.

Al referirse al papel desempeñado por la institución durante el siglo XIX, Trevilla señaló que tuvo una participación relevante en la preservación de la soberanía nacional frente a distintas intervenciones extranjeras, entre ellas el intento de reconquista española de 1829, la Primera Intervención Francesa de 1838, la guerra contra Estados Unidos de 1846 a 1848 y la Segunda Intervención Francesa de 1862 a 1867.

Sobre el siglo XX, señaló que la Revolución Mexicana representó “un profundo punto de transformación para las fuerzas armadas”, de cuyo proceso surgieron el Ejército Constitucionalista y el Arma de Aviación Militar, antecedentes del actual Ejército y de la Fuerza Aérea Mexicana.

También recordó que en 1937 la Secretaría de Guerra y Marina cambió su denominación a Secretaría de la Defensa Nacional. Explicó que la modificación de los conceptos de “guerra” por el de “Defensa Nacional” representó una nueva postura institucional, orientada a que el uso de las armas fuera “exclusivamente para repeler una invasión”.

El titular de la Sedena dedicó parte de su mensaje a los cambios efectuados a partir de 2021. Entre ellos mencionó la creación del actual Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional y una reestructuración orgánico-funcional que incluyó la creación de la Comandancia del Ejército Mexicano.

También destacó la actualización del Plan Militar de Defensa Nacional DN-VIII y los planes estratégicos de desarrollo del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, con objetivos de corto, mediano y largo plazo y una visión hacia 2050.

“A partir del año 2021, la Secretaría de la Defensa Nacional fue marcada por diversos cambios e innovaciones”, afirmó Trevilla, al mencionar la reorganización de la estructura militar y la incorporación de una visión conjunta para el desarrollo de las operaciones.

Respecto de la actual administración, señaló como uno de los principales cambios la integración de la Guardia Nacional “como una fuerza armada permanente, para llevar a cabo tareas de seguridad pública y en su caso de defensa nacional”.

Del mismo modo, informó sobre la conclusión del proyecto de las comandancias del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional en el perímetro del Cuartel General Superior de la Sedena, instalaciones que, de acuerdo con su discurso, conforman “el corazón estratégico de la seguridad y la defensa nacional de nuestro país”.

Finalmente, destacó la transformación de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea en Universidad de Defensa Nacional, proceso que contempla una revisión y actualización de los planes y programas de los planteles militares.

El objetivo, señaló, es preparar la formación militar en materia de defensa nacional, como parte de los cambios que la institución plantea con una visión hacia las próximas décadas.