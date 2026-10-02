FMI prevé crecimiento de 1.5% para México en 2026 y reconoce avances en consolidación fiscal

El Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó su misión correspondiente a la Consulta del Artículo IV de 2026, en la que reconoció avances de México en materia de consolidación fiscal, estabilidad financiera, inversión en infraestructura y resiliencia económica, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De acuerdo con Hacienda, el organismo internacional proyecta que el Producto Interno Bruto (PIB) de México crecerá 1.5% en 2026 y 1.8% en 2027. Entre los factores destacados se encuentra el dinamismo de las exportaciones hacia Estados Unidos, mientras que la inflación general ha disminuido y se mantiene cerca del objetivo del Banco de México.

El FMI consideró que los riesgos para la actividad económica se encuentran, en términos generales, balanceados, mientras que la posición externa del país permanece equilibrada y respaldada por amortiguadores financieros.

La SHCP destacó que la flexibilidad cambiaria, la profundidad del mercado financiero y los bajos niveles de endeudamiento en moneda extranjera contribuyen a la capacidad de México para enfrentar posibles choques externos.

FMI reconoce consolidación fiscal

El organismo también reconoció que, después de la reducción significativa del déficit registrada en 2025, México continuará con su proceso de consolidación fiscal durante 2026, el cual se prevé avance gradualmente en los siguientes años.

Hacienda señaló que su estrategia busca reducir de manera sostenida las necesidades de financiamiento público sin comprometer la inversión productiva ni las prioridades sociales.

En este sentido, el Paquete Económico 2027 contempla una reducción de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) dentro de una trayectoria multianual de consolidación.

La dependencia indicó que el fortalecimiento de los ingresos, el ejercicio responsable del gasto y la ampliación de la inversión forman parte de los elementos centrales para preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El FMI formuló además recomendaciones para continuar fortaleciendo la posición fiscal de México en el mediano plazo. Ante ello, Hacienda sostuvo que una consolidación gradual, sustentada en metas realistas, mayores ingresos permanentes y una ejecución responsable del gasto, permitirá reducir el déficit sin afectar la inversión y la actividad económica.

Destacan inversión e infraestructura

En materia de crecimiento de mediano plazo, el FMI valoró las acciones orientadas a simplificar los procesos de inversión, ampliar la participación privada en infraestructura y promover una mayor generación de energía renovable.

El organismo también consideró positivos los planes para ampliar la inversión y los avances en los procesos de evaluación de proyectos y divulgación de compromisos multianuales.

Hacienda señaló que estos instrumentos cuentan con mecanismos de información, seguimiento, control y rendición de cuentas, y aseguró que continuará con su registro y divulgación conforme a la regulación aplicable y las mejores prácticas.

Sistema financiero se mantiene sólido

El FMI también destacó la situación del sistema financiero mexicano, al señalar que mantiene elevados niveles de capital y liquidez, baja morosidad y una adecuada rentabilidad.

Asimismo, reconoció los avances derivados de la incorporación de nuevos bancos y entidades digitales, al considerar que contribuyen a ampliar el acceso a servicios financieros y fortalecer la competencia en el sector.

La Secretaría de Hacienda reiteró que el Gobierno de México mantendrá una conducción responsable de las finanzas públicas, con énfasis en una consolidación fiscal gradual, la sostenibilidad de la deuda y el fortalecimiento de la inversión.

Según la dependencia, los resultados de la consulta reflejan que México mantiene herramientas de política económica y condiciones financieras para enfrentar un entorno internacional complejo y preservar las condiciones para un crecimiento sostenido.