Marina refuerza vigilancia fronteriza y reitera cooperación con EU

Fuerzas Armadas Mexicanas [Imagen de apoyo] Personal militar permanece en posición de descanso tras la ceremonia conmemorativa al 205 aniversario de la creación de la Secretaría de Guerra y Marina, en las inmediaciones de la plaza de la Lealtad de la secretaría que él encabeza. (Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro)

La Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informaron que ambos países mantienen operaciones espejo en la frontera norte como parte de los mecanismos de cooperación en materia de seguridad fronteriza y marítima, con acciones desarrolladas dentro de la jurisdicción de cada nación.

De acuerdo con el comunicado conjunto, estas operaciones buscan reforzar la seguridad en la zona, mejorar las capacidades de detección y mantener el resguardo de la soberanía correspondiente, luego de que se difundiera información sobre el despliegue de fuerzas armadas estadounidenses en la frontera del Valle del Río Grande, Texas.

Operación en la frontera

En el lado mexicano, la Armada de México realiza acciones operativas a través del Sector Naval de Matamoros, Tamaulipas, como parte de la Operación Sable.

Para estas tareas, la Secretaría de Marina mantiene desplegados 159 elementos navales, además de 11 vehículos y dos drones, con los que lleva a cabo labores de vigilancia y seguridad en la franja fronteriza que corresponde a su jurisdicción.

La dependencia señaló que estas acciones forman parte de las operaciones espejo que mantienen ambos países y que buscan fortalecer las capacidades de vigilancia en la zona fronteriza.

Despliegue de Estadounidense

Por su parte, el Comando Norte de Estados Unidos informó, a través de sus cuentas oficiales, sobre el despliegue de aproximadamente 500 elementos de sus fuerzas armadas en el marco de la operación Vanguardia Ardiente.

La Secretaría de Marina explicó que las acciones de ambos países se desarrollan dentro de sus respectivas áreas de responsabilidad y forman parte de los mecanismos mediante los cuales México y Estados Unidos mantienen coordinación en materia de seguridad.

Cuatro ejes de cooperación

La relación entre ambos países, indicó el comunicado, se conduce bajo cuatro ejes establecidos por el Gobierno de México para la política binacional: respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación.

Estos principios, señaló la dependencia, son la base para los mecanismos de colaboración e intercambio de información entre las autoridades de ambos países, sin modificar las atribuciones que corresponden a cada nación.

Jurisdicción mexicana

La Secretaría de Marina indicó que continuará con sus operaciones de vigilancia y seguridad en la frontera norte, al tiempo que reiteró que cualquier mecanismo de cooperación o intercambio de información se realiza mediante los conductos institucionales establecidos.

La dependencia destacó que estas acciones se llevan a cabo con pleno respeto a la soberanía, las atribuciones y la jurisdicción de cada país.