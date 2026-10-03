México y EU refuerzan con militares y drones su frontera común

México y EU refuerzan vigilancia fronteriza

México y Estados Unidos reforzaron de manera simultánea la vigilancia en ambos lados de la frontera entre Tamaulipas y Texas, mediante el despliegue de personal militar, vehículos y tecnología aérea no tripulada. Las acciones se realizan dentro de la jurisdicción de cada país y fueron presentadas por las autoridades mexicanas como parte de los mecanismos de cooperación en materia de seguridad fronteriza.

El viernes, cientos de elementos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos fueron enviados cerca de la frontera en Texas, después de un tiroteo contra la Guardia Costera de ese país ocurrido el fin de semana previo en la localidad de Garceno, Texas. El incidente fue reportado como uno de los antecedentes de la movilización estadounidense, aunque el comunicado que anunció el operativo no estableció expresamente que esa agresión fuera su causa.

Al respecto, la Secretaría de Marina confirmó este sábado un despliegue de 159 elementos navales, 11 vehículos y dos drones en la franja fronteriza de Tamaulipas. El operativo ocurre mientras Estados Unidos mantiene aproximadamente 500 elementos de sus Fuerzas Armadas en el Valle del Río Grande, Texas.

De acuerdo con los primeros reportes, la Armada de México ejecutó la acción a través del Sector Naval de Matamoros, en el marco de la Operación Sable.

Operaciones espejo

El anuncio ocurrió mediante un comunicado conjunto de la Secretaría de Marina y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), difundido este 3 de octubre. Ambas dependencias señalaron que los despliegues forman parte de las llamadas operaciones espejo entre México y Estados Unidos.

El objetivo declarado consiste en reforzar la seguridad fronteriza, mejorar las capacidades de detección y resguardar la soberanía correspondiente. Bajo este mecanismo, cada nación mantiene sus propias fuerzas y capacidades dentro de su respectivo lado de la frontera.

Un día antes de la publicación del comunicado se conoció la movilización estadounidense a través de reportes periodísticos. Medios locales informaron que el despliegue ocurrió después de un tiroteo contra la Guardia Costera estadounidense.

El incidente armado ocurrió el fin de semana previo en Garceno, Texas. De acuerdo con reportes difundidos sobre el hecho, presuntos integrantes del crimen organizado habrían disparado desde el lado mexicano, en la zona de Miguel Alemán, Tamaulipas. Esta versión fue atribuida a reportes sobre el incidente y no fue presentada por las autoridades mexicanas como una conclusión definitiva.

Operación Sable

La Armada de México ejecuta la Operación Sable a través del Sector Naval de Matamoros, Tamaulipas. El operativo cuenta con 159 elementos navales distribuidos en la franja fronteriza bajo jurisdicción mexicana.

El despliegue incluye además 11 vehículos terrestres asignados a tareas de patrullaje y vigilancia. Dos drones complementan las capacidades de monitoreo aéreo en la zona, de acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Marina.

La respuesta oficial indica que el refuerzo forma parte de las operaciones espejo que mantienen ambos países, con acciones desarrolladas en sus respectivas jurisdicciones. La información oficial consultada no establece que exista una alerta de riesgo inminente adicional a las labores de vigilancia que se realizan en la frontera.

La Secretaría de Marina precisó que mantendrá sus operaciones de vigilancia y seguridad en toda la frontera norte. La dependencia tampoco estableció una fecha de conclusión para el operativo actual.

Estados Unidos confirma Vanguardia

El Comando Norte de Estados Unidos difundió a través de sus cuentas oficiales el despliegue de sus Fuerzas Armadas. La cifra reportada por las autoridades mexicanas asciende a aproximadamente 500 elementos militares en el Valle del Río Grande.

La acción estadounidense se enmarca en la operación denominada Vanguardia Ardiente. El despliegue contempla la participación de elementos de la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur, en coordinación con autoridades federales estadounidenses encargadas de la seguridad fronteriza.

Un portavoz del Comando Norte declaró al medio The Texan que los efectivos se ubican en el Valle del Río Grande y describió la acción como un esfuerzo para reforzar rápidamente a las fuerzas estadounidenses y a sus socios federales que operan en la zona.

La Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur participó en la ejecución del operativo y trabaja en coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el Departamento de Seguridad Interior, de acuerdo con la información difundida por las autoridades estadounidenses.

El despliegue incluyó el envío de helicópteros tipo Chinook hacia islas ubicadas en la frontera entre Texas y Tamaulipas, zona que corresponde geográficamente al Valle del Río Grande.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, se refirió al tiroteo que antecedió a la movilización. El mandatario estatal no confirmó directamente la vinculación con el crimen organizado, pero declaró: “eso es lo que he oído”.

Ningún efectivo de la Guardia Costera estadounidense resultó herido durante el tiroteo ocurrido en Garceno. Tampoco se reportaron daños al equipo utilizado por esa corporación, según informó un portavoz de la Guardia Costera al rotativo The Texan.

Cuatro ejes de la política binacional

El comunicado conjunto de Semar y SRE estableció los principios que rigen la relación entre ambos países en materia de seguridad. Esos principios son el respeto a la soberanía, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la cooperación sin subordinación.

La Secretaría de Marina subrayó que cualquier mecanismo de cooperación o intercambio de información se desarrolla por los conductos institucionales establecidos. La dependencia enfatizó que este proceso ocurre con pleno respeto a la soberanía, las atribuciones y la jurisdicción de cada país.

Las autoridades estadounidenses, por su parte, describieron su estrategia como un “enfoque integrado y por capas” para la frontera. El objetivo declarado busca reforzar el control y la seguridad de esa línea fronteriza, de acuerdo con la información difundida por el Comando Norte.

El Comando Norte afirmó que la operación busca aumentar la capacidad de patrullaje y reforzar áreas clave. También señaló que pretende proporcionar capacidades adicionales de monitoreo y detección en territorio texano.

Las fuerzas estadounidenses señalaron que su actuación busca contrarrestar la actividad ilícita en la zona fronteriza y salvaguardar a su personal y a las comunidades a las que sirven.

El comunicado conjunto mexicano cerró con la leyenda institucional de la Armada de México: “Honor, Deber, Lealtad, Patriotismo”.

La coincidencia temporal entre ambos despliegues, el mexicano con 159 elementos navales y el estadounidense con aproximadamente 500 efectivos, se enmarca en la dinámica de las operaciones espejo que las dos naciones mantienen en su frontera común. Ninguna de las dependencias mexicanas estableció una fecha límite para el operativo en curso.