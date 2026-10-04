Senadora Mariela Gutiérrez plantea ampliar espacios políticos para la comunidad LGBTIQ+

Senadora Mariela Gutiérrez

La senadora Mariela Gutiérrez Escalante planteó ampliar y consolidar los espacios de participación política para la comunidad LGBTIQ+, al considerar que las acciones afirmativas en su favor no deben reducirse a cuotas electorales que se activen únicamente durante los procesos de votación.

Durante su participación en el foro “Acciones afirmativas LGBTIQ+ en el proceso electoral 2027”, la legisladora mexiquense afirmó que, rumbo a los comicios de 2027, las medidas de inclusión deben convertirse en políticas permanentes y reflejarse en los presupuestos públicos, programas sociales y en el diseño de las leyes.

Gutiérrez Escalante señaló que el objetivo debe ser garantizar que las personas de la diversidad sexual puedan competir, ganar y encabezar espacios de toma de decisiones.

“Necesitamos a personas LGBTIQ+ legislando en los congresos, gobernando en los ayuntamientos, tomando decisiones en las secretarías de Estado y conduciendo la política pública”, expresó.

La senadora sostuvo que el avance hacia la igualdad sustantiva no debe retroceder y afirmó que desde el Senado de la República se impulsará que las acciones afirmativas para este sector de la población se conviertan en una realidad permanente.

Durante el encuentro también fue reconocido el presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda, por su apoyo institucional, gestión y aportaciones en beneficio de la población LGBTIQ+ de México.

En su intervención, Martínez Miranda afirmó que la Cámara de Senadores está abierta a toda la población y llamó a impulsar las acciones afirmativas desde los distintos ámbitos de responsabilidad.

Legisladores, especialistas y representantes de organizaciones de la sociedad civil coincidieron en la necesidad de generar condiciones equitativas para que las personas de la diversidad sexual puedan participar en los procesos electorales y acceder efectivamente a cargos de representación popular.

La discusión cobra relevancia ante la elección de 2027, en la que se prevé nuevamente el debate sobre el alcance y permanencia de las acciones afirmativas destinadas a garantizar una mayor representación de grupos históricamente excluidos.