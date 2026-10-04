Grecia Quiroz explica su gira por Estados Unidos: estos son los acuerdos que busca para Uruapan

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN/CUARTOSCURO.COM (Juan José Estrada Serafín)

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, nuevamente se encuentra en el escrutinio público. Esta vez debido a su más reciente gira lr Estados Unidos, la cual defendió argumentando que su objetivo fue establecer vínculos que puedan beneficiar al municipio y a los michoacanos que viven fuera de México.

Durante una transmisión en vivo realizada la madrugada del 4 de octubre, la alcaldesa explicó que viajó en calidad de presidenta municipal y rechazó que su visita tuviera fines electorales o de promoción política. “No soy una traidora”, afirmó al responder a los cuestionamientos.

Durante su gira, la edil visitó Los Ángeles, California, y McAllen, Texas, con encuentros con integrantes de la comunidad mexicana, empresarios y representantes de instituciones. Según explicó Quiroz, la intención fue abrir canales de colaboración económica, comercial y social entre Uruapan y las comunidades de mexicanos que residen en Estados Unidos.

¿Quién financió el viaje de Grecia Quiroz?

La alcaldesa señaló que la visita surgió a partir de una invitación de la asociación Casa AJUA, organización que, de acuerdo con su explicación, cubrió los vuelos, las comidas y el hospedaje.

Ante las críticas por el financiamiento, Quiroz insistió en que acudió como autoridad municipal y no para promover una aspiración política. Asimismo, defendió la importancia de mantener contacto con los migrantes, quienes continúan teniendo vínculos familiares y económicos con sus comunidades de origen, en especial con el estado de Michoacán.

¿Cuáles son los acuerdos que busca Gracias para Uruapan con Estados Unidos?

La edil expresó también que pretende avanzar en posibles hermanamientos entre Uruapan y las ciudades de Oxnard, California, y McAllen, Texas. Estos mecanismos permitirían explorar vías institucionales para gestionar donaciones de vehículos, maquinaria, medicamentos y otros apoyos para el municipio.

Asimismo, Quiroz señaló que firmó un documento relacionado con una posible donación de maquinaria pesada. También sostuvo reuniones para identificar oportunidades de inversión, fortalecer el intercambio comercial y facilitar la llegada de productos de la región al mercado estadounidense.

Esta agenda resultaría importante para Uruapan por su actividad exportadora, especialmente por su producción de aguacate, insumo consumido en grandes cantidades en el país vecino. Sin embargo, las gestiones mencionadas deben entenderse como acuerdos en desarrollo y no como apoyos que ya hayan sido entregados, aclaró.

Recorridos nocturnos 🚨 https://t.co/AZkrF401oV — Grecia Quiroz Michoacán 2027 (@GreciaMich2027) October 4, 2026

¿Cómo busca apoyar a los michoacanos que viven en Estados Unidos?

La presidenta municipal afirmó que los migrantes siguen formando parte de sus comunidades y que las autoridades deben encontrar formas de atender sus necesidades, incluso cuando residen fuera del país.

Durante la gira, integrantes de la comunidad michoacana le propusieron establecer una casa de enlace del Movimiento del Sombrero en Estados Unidos. Quiroz descartó esa posibilidad por las dificultades de distancia y operación, aunque señaló que buscará alternativas para mantener el contacto y brindar apoyo.

La alcaldesa también informó sobre encuentros con mujeres michoacanas que trabajan en actividades agrícolas y envían recursos a sus familias en México.

Otro de los temas abordados fue la posibilidad de establecer colaboraciones educativas y de capacitación. En McAllen, Quiroz se reunió con responsables de instituciones de educación superior para explorar oportunidades dirigidas a estudiantes de Uruapan, especialmente en cursos de inglés y tecnologías avanzadas.

La agenda también contempla la posibilidad de que policías municipales y bomberos reciban capacitación en Estados Unidos. Según la alcaldesa, las autoridades con las que conversó mostraron disposición para explorar esa cooperación.

Gracias Quiroz se defiende de las críticas hacia su gira

Finalmete, la alcaldesa defendió su agenda al afirmar que viajó para escuchar a los mexicanos que viven en Estados Unidos, hecho que no significa abandonar las responsabilidades con Uruapan o Michoacán. Su argumento es que las comunidades migrantes mantienen necesidades y vínculos con sus lugares de origen, por lo que pueden ser parte de proyectos de colaboración y beneficios a mediano y largo plazo para Uruapan.

Más allá de la polémica por el viaje, el resultado de la gira dependerá de que las reuniones se traduzcan en convenios formales, apoyos concretos, oportunidades verificables y crecimiento económico para el municipio.