Pensión IMSS e ISSSTE de noviembre: fechas de depósito, quiénes la reciben en octubre y cuándo se paga el aguinaldo

Pagos de pensiones TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 11MAYO2026.- Aspectos de las monedas y billetes mexicanos que actualmente circulan en el territorio de México. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM (Crisanta Espinosa Aguilar)

Las personas pensionadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) recibirán su pago de noviembre de 2026 en fechas diferentes, de acuerdo con los calendarios oficiales publicados por ambas instituciones.

Además del depósito mensual, noviembre es uno de los meses más esperados por miles de jubilados debido al pago del aguinaldo, prestación que se entrega bajo reglas distintas en cada organismo.

¿Cuándo depositan la pensión del IMSS en noviembre?

De acuerdo con el calendario oficial del IMSS, el pago correspondiente a noviembre de 2026 se realizará el:

Lunes 2 de noviembre de 2026.

Ese mismo día, las personas pensionadas que tengan derecho al aguinaldo también recibirán esta prestación.

¿Cuándo paga el ISSSTE la pensión de noviembre?

En el caso del ISSSTE, el depósito se realiza al cierre del mes anterior, por lo que el pago de noviembre está programado para:

Jueves 29 de octubre de 2026.

Esta fecha forma parte del calendario anual de pagos publicado por el instituto para personas pensionadas y jubiladas.

¿Cuándo depositan el aguinaldo?

IMSS

Las personas pensionadas bajo los regímenes que contemplan esta prestación recibirán el aguinaldo completo junto con el pago de noviembre, es decir:

2 de noviembre de 2026.

No todas las modalidades de pensión generan derecho al aguinaldo. El beneficio aplica principalmente para quienes reciben pensión por cesantía en edad avanzada o vejez bajo la Ley del Seguro Social de 1973.

ISSSTE

El ISSSTE divide el aguinaldo en dos exhibiciones:

Primera parte: durante la primera quincena de noviembre de 2026 .

durante la . Segunda parte: en enero de 2027. Gobierno de México

Calendario de noviembre 2026

IMSS Lunes 2 de noviembre Se deposita completo el 2 de noviembre para quienes tienen derecho. ISSSTE Jueves 29 de octubre Primera parte en la primera quincena de noviembre; segunda parte en enero de 2027.

¿Quiénes reciben aguinaldo?

El pago del aguinaldo para personas pensionadas no aplica de manera automática para todos los beneficiarios.

En el IMSS depende del régimen bajo el cual fue otorgada la pensión, mientras que en el ISSSTE forma parte de las prestaciones establecidas para pensionados y jubilados conforme a la legislación del instituto. Por ello, si existe alguna duda sobre el derecho a recibir esta prestación, las autoridades recomiendan consultar directamente la resolución de pensión o los canales oficiales del organismo correspondiente.