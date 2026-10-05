Entregan maíz y frijol a familias de Olinalá como parte del Plan Maestro para la Montaña de Guerrero

Entregan maíz y frijol a familias de Olinalá

Como parte de las acciones del Plan Maestro para la Montaña Alta y Baja de Guerrero, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA), entregó alimentos básicos a familias del municipio de Olinalá, con el objetivo de contribuir a la recuperación de la seguridad alimentaria en la región.

Durante la segunda jornada “Justicia Alimentaria y Feria de Servicios Agropecuarios”, la dependencia distribuyó cerca de 19 mil kilogramos de maíz blanco y 2 mil kilogramos de frijol entre 379 familias de las comunidades de Teticic, Tecorrales y El Refugio.

Cada familia recibió un paquete compuesto por 50 kilogramos de maíz y cinco kilogramos de frijol, como parte de las acciones encaminadas a atender los efectos de las sequías que han afectado a esta zona de Guerrero.

De acuerdo con Agricultura, estas medidas forman parte de los compromisos del Gobierno de México para contribuir al restablecimiento de la seguridad, el empleo, las actividades agrícolas y la soberanía alimentaria en las comunidades de la Montaña.

La jornada también permitió acercar servicios, insumos y asesoría técnica a productores agrícolas y pecuarios mediante la coordinación de instituciones de los tres órdenes de gobierno.

En materia de sanidad animal, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) entregó vacunas contra la rabia y distribuyó Negasunt, producto con propiedades larvicidas y cicatrizantes utilizado para contribuir a la prevención y atención del gusano barrenador del ganado (GBG).

Por su parte, especialistas del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) ofrecieron asesoría técnica y donaron muestras de maíces mejorados.

También impartieron talleres relacionados con las buenas prácticas para el mejoramiento y conservación del maíz criollo, así como sobre el manejo adecuado de híbridos, con la finalidad de proporcionar a los productores herramientas para la toma de decisiones en sus parcelas.

El Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGRO) participó con la entrega de fertilizantes orgánicos y bioinsumos, además de brindar información sobre su utilización y prácticas productivas orientadas a una agricultura más sostenible.

Productores comercializan sus productos

Como parte de la jornada, productores de Sembrando Vida exhibieron y comercializaron sus mercancías, mientras que la tienda móvil de Alimentación para el Bienestar facilitó a las familias asistentes el acceso a productos alimentarios básicos.

La jornada reunió así a instituciones públicas y productores para compartir alimentos, conocimientos, insumos y alternativas productivas, con el propósito de fortalecer las capacidades del campo guerrerense y contribuir al bienestar de las familias de la región de la Montaña.