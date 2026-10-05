Investigan posible atentado contra Miguel Ángel Navarro, gobernador de Nayarit, tras caída de avioneta

Miguel Ángel Navarro Gobernador de Nayarit (Rogelio Morales Ponce)

La Fiscalía de Nayarit mantiene abierta una línea de investigación para determinar si la caída de una aeronave utilizada ocasionalmente por el gobernador Miguel Ángel Navarro pudo estar relacionada con un posible intento de asesinato contra el mandatario.

La avioneta desapareció de los radares el domingo 4 de octubre, minutos después de despegar de Tepic, y fue localizada un día después en la zona serrana de Ixtlán del Río.

La aeronave, un Cessna Citation I/SP con matrícula XB-BAR, se dirigía a Aguascalientes y llevaba únicamente al piloto y al copiloto. Ambos murieron cuando el avión se desplomó cerca de la comunidad de Los Mezquites.

La Fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación y dio vista a la Fiscalía General de la República por tratarse de un asunto de aeronáutica.

¿Qué pasó con la aeronave que usaba ocasionalmente el gobernador de Nayarit?

El vuelo comenzó cerca de las 16:00 horas del domingo desde el Aeropuerto Internacional Amado Nervo. De acuerdo con el registro de la aeronave, después de aproximadamente 18 minutos en el aire modificó su rumbo, aparentemente con la intención de regresar a Tepic.

Después de ese cambio de trayectoria se perdió el contacto con la aeronave y comenzó una búsqueda alrededor de su última ubicación. La avioneta fue localizada hasta la tarde del lunes en una zona serrana de Ixtlán del Río, cerca de Los Mezquites.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal y bomberos del estado. Debido a las condiciones del terreno, el acceso fue complicado y la zona quedó bajo resguardo mientras se esperaba la intervención de los peritos forenses.

¿Por qué la Fiscalía investiga un posible atentado contra el gobernador?

La hipótesis surgió a partir de información obtenida durante investigaciones relacionadas con grupos delictivos. La fiscal señaló que uno de los integrantes identificados como Talibán II tenía varios teléfonos celulares en los que recibía mensajes de distintas corporaciones y contaba con información sobre los vuelos del gobernador.

Según explicó la funcionaria, en esos dispositivos se encontraron datos relacionados con vuelos privados de funcionarios, entre ellos matrículas de aeronaves, horarios y las personas que abordaban.