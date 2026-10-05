Nacional Monte de Piedad: actualización de beneficios por reapertura de sucursales (Graciela López Herrera)

Tras el término de la huelga de las y los trabajadores de Nacional Monte de Piedad el pasado 30 de septiembre de 2026, después de 364 días de su inicio que afectó a más de 5 millones de personas, anunciaron la apertura de sucursales para este miércoles 7 de octubre que llegará con múltiples beneficios para sus clientas y clientes.

Cerca de 2,300 trabajadoras y trabajadores sindicalizados volvieron a laborar en las más de 300 sucursales que se encuentran alrededor del país.

¿Qué beneficios está otorgando Monte de Piedad?

A través de sus redes oficiales anunciaron alguno de los beneficios para las personas que esperaron por casi un año su regreso como: 45 días sin cobro de intereses para regularizar tus empeños, además de descuentos en estos, basado en tu historial con ellos.

También confirmaron el 0% de comisiones por desempeño extemporáneo, reposición de contrato y custodia durante 60 días después de su reapertura.

Así como otorgar un refrendo adicional que te permite tener más tiempo para pagar y; la baja a su taza de interés, donde por cada $1,000 pesos de préstamos deberás pagar 39 pesos mensuales.

Todo esto contiene términos y condiciones al igual que fecha de vigencia que puede ser consultada en su página oficial Nacional Monte de Piedad.

¿Cómo sacar cita para asistir a sucursal?

Para agendar cita en tu sucursal debes ingresar a la página oficial de Monte de Piedad y seguir los siguientes pasos:

Ingresa tus datos (nombre y número de celular).

(nombre y número de celular). Elige tu sucursal y horario que más se adapte tus necesidades.

que más se adapte tus necesidades. Recibe el folio de confirmación, este es necesario para que te atiendan en sucursal.

La cita es intransferible, por lo que debe acudir la persona que realizó la cita. El horario de las sucursales será de lunes a viernes de 08:30 a 17:00 horas y sábado de 09:00 a 14:00 horas.

Otros contactos de ayuda

Asimismo, pone a disposición números para quejas y sugerencias: 55 2629 2790 y 55 8890 9717; además de su correo servicioaclientes@montepiedad.com.mx. El horario de atención es de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas y los sábados de 08:00 a 14:00 horas.