Sheinbaum descarta aislamiento de México si la ultraderecha gana la presidencia en Brasil

El 25 de octubre los brasileños definirán la continuidad o no de Luiz Inácio Lula da Silva (EFE)

México perdería apoyo sin Lula — La presidenta Claudia Sheinbaum descartó este lunes que exista temor por un mayor aislamiento político de México en América Latina, si en la segunda vuelta de las presidenciales de Brasil del próximo 25 de octubre gana la ultraderecha con Flávio Bolsonaro y pierde el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

“Nuestro principal aliado es el pueblo de México. Mientras estemos cerca del pueblo, representando al pueblo y gobernando por el pueblo y para el pueblo, no va a haber problema. Ninguno en México. Ese es nuestro gran aliado, el pueblo de México”, señaló en Palacio Nacional. La mandataria fue cuestionada sobre las elecciones de Brasil en los que de manera sorpresiva el ultraderechista Flávio Bolsonaro lideró la primera vuelta con 47 por ciento de las preferencias, contra el 45 por ciento de lula.

Sehinbaum evitó pronunciarse sobre los resultados de la elección y pidió esperar a que concluya el proceso electoral, el próximo 25 de octubre cuando ocurrirá la segunda vuelta. “Hay que esperar la segunda vuelta. Vamos a esperar la segunda vuelta y una vez que termine todo el proceso ya podemos dar más opinión”, señaló.

El resultado superó las expectativas de las encuestas, que anticipaban una ventaja para Lula, y reforzó al bolsonarismo en un escenario latinoamericano marcado en los últimos años por el avance de gobiernos de derecha.

Flávio Bolsonaro prometió que de ganar la presidencia sumará a Brasil al Escudo de las Américas, bloque encabezado por EU y dirigido por Trump y en el que México no fue convocado. Brasil y México, las dos mayores economías latinoamericanas, han mantenido una estrecha interlocución durante los gobiernos de Lula y Sheinbaum, quienes han coincidido en diversos asuntos regionales e internacionales, además de ser las únicas naciones de izquierda con peso importante en la región.

La propia Sheinbaum había defendido en junio a los gobiernos que denomina “humanistas” y “progresistas” al ser interrogada sobre el avance de la derecha en América Latina, aunque entonces sostuvo que su permanencia depende de mantener una “cercanía enorme” con la población.

La Crónica de Hoy 2026