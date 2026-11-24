Vinculación Productiva INAPAM 2026: registro, requisitos y beneficios El INAPAM tiene un programa que ayuda a las personas adultas mayores a conseguir trabajo (Rogelio Morales Ponce)

Para las personas adultas mayores que buscan empleo, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) a través de su programa de Servicio de Vinculación Productiva, ofrece oportunidades de trabajo para este sector poblacional.

Permitiendo que, mediante la inclusión laboral, los adultos mayores reciban un salario de parte de empresas en el sector público o privado.

Servicio de Vinculación Productiva: registro y requisitos para incorporación

Para formar parte del servicio, es necesario: tener 60 años o más al momento de realizar la inscripción, contar con credencial vigente del INAPAM y presenta CURP. Los registro se realizan de manera presencial en los módulos de Vinculación Productiva en un horario de atención de 8:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.

Debes acudir al módulo con con la documentación requerida, llenar un solicitud y tener una entrevista con un promotor para revisar tu perfil, experiencia e intereses. Posteriormente, tendrás que elegir una opción y asistir a una entrevista con la empresa o tienda correspondiente.

¿Cuáles son las modalidades y beneficios de la Vinculación Productiva?

El INAPAM ofrece 2 tipos de modalidades para las personas adultas mayores con beneficios distintos cada una:

1. Empacadores de Mercancía. Este se realiza de manera voluntaria empacados en tiendas de servicio, obteniendo retribución económica por parte de las y los clientes.

La vinculación entre la persona adulta mayor y la tienda o corporativo se realiza por medio del INAPAM, por lo que no existe un contrato laboral entre ambas partes.

2. Empleo forma. Contraria a la anterior, esta mantiene una remuneración económica fija y prestaciones de ley, mediante la incorporación laboral en empresas privadas y públicas que promueven prácticas incluyentes.

Aquí las empresas son las encargadas de la incorporación de la persona adulta mayor con un contrato de por medio, así como el otorgar prestaciones de ley.

De esta manera, ambas modalidades permiten que las personas adultas mayores podrán obtener un ingreso económico propio en espacios seguros, accesibles y con pocas horas de trabajo, además de fomentar la convivencia social.

No interrumpe con otros apoyos

Este programa, no afecta a las personas beneficiarias de otros programas o apoyos que otorga el Gobierno de México.