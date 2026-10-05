Sheinbaum reclama a Querétaro por academia policial con EU y pide explicaciones al embajador y al gobernador Kuri

Claudia Sheinbaum CIUDAD de MÉXICO, 05OCTUBRE2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, señalo que a instruido al Secretario de Relaciones Exteriores para que llame al gobernador de Querétaro y al embajador de Estados Unidos tras el anuncio de la construcción de una academia para capacitar a policías en la intercepción de drogas, armas y dinero ilícito, la cual está auspicidada por el gobierno de Estados Unidos, ya que afirmo que su gobierno no tiene conocimiento de este centro, esto durante sus declaraciones en la Mañanera del Pueblo. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) revisar el proyecto de la Academia Internacional de Capacitación Policial que se construye en Querétaro con cooperación de Estados Unidos.

Durante su conferencia matutina de este lunes, la mandataria señaló que pidió al canciller establecer comunicación con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y con el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, para conocer los detalles del proyecto y verificar que se hayan seguido los procedimientos correspondientes.

👆 Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló la participación del embajador estadounidense Ronald Johnson y del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, en el arranque de una academia financiada con apoyo de Estados Unidos. 📹 Gobierno de México #Sheinbaum #MauricioKuri #EU — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) October 5, 2026

Sheinbaum pide revisar el procedimiento

Sheinbaum indicó que la capacitación en materia de seguridad con instituciones extranjeras puede realizarse, pero sostuvo que este tipo de colaboración debe pasar por los mecanismos del Gobierno federal, particularmente por la SRE y con conocimiento del Gabinete de Seguridad.

La presidenta precisó que, hasta el momento, no puede afirmarse que exista una violación a la ley, aunque consideró necesario revisar cómo se autorizó el proyecto y si cumplió con los requisitos institucionales.

¿Qué es la Academia Internacional de Capacitación Policial?

La academia comenzó a construirse tras la colocación de la primera piedra por parte del gobernador Mauricio Kuri y el embajador Ronald Johnson.

De acuerdo con la información difundida por autoridades de Querétaro, el centro formará parte del Complejo de Seguridad Rhino y estará orientado a la capacitación de cuerpos policiales en:

Detección e intercepción de drogas.

Combate al tráfico de armas.

Identificación de dinero ilícito.

Prevención y combate al contrabando.

Uso de tecnología y técnicas especializadas de inteligencia.

El proyecto contempla cooperación técnica con instituciones estadounidenses y busca fortalecer las capacidades de las corporaciones de seguridad.

Gobierno federal revisará la coordinación

La presidenta reiteró que la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad continúa, pero enfatizó que debe desarrollarse mediante los canales institucionales establecidos entre ambos gobiernos.

Por ello, instruyó a la SRE a solicitar información tanto al embajador estadounidense como al gobierno de Querétaro para conocer el alcance del proyecto y confirmar que su desarrollo se ajusta al marco de coordinación entre autoridades federales y estatales.