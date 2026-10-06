Al año mexicanos gastan más de 63 mmdp en productos pirata

Combate a la piratería En el Foro Nacional de Seguridad Logística, Combate a la Piratería y el Contrabando, la CANACINTRA y el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) llamaron a fortalecer el combate al contrabando, la piratería y comercio ilícito. Advierten que al año, los mexicanos gastan más de 63 mmdp en productos pirata

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), María de Lourdes Medina Ortega, destacó que los mexicanos gastan más de 63 mil millones de pesos al año en productos pirata, lo que afecta sectores como textil, calzado, farmacéutico, automotriz, electrónico, alimentos, bebidas y tabaco.

Tal situación generar pérdidas millonarias al fisco y coloca a las empresas formales en desventaja frente a quienes evaden impuestos y regulaciones.

Señaló lo anterior, en el marco del Foro Nacional de Seguridad Logística, Combate a la Piratería y el Contrabando, en el que se analizó el impacto de estos mercados ilícitos, y se plantearon acciones para pasar de una estrategia reactiva a una de prevención, inteligencia y coordinación.

En este sentido, el director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Francisco Rivas Rodríguez, advirtió que en nuestro país lo ilegal se ha vuelto común, e incluso se ha normalizado, lo que favorece la demanda de productos apócrifos y genera pérdidas económicas, fiscales y de empleo.

Ante ello, Medina Ortega y Rivas Rodríguez México coincidieron en el llamado de que México necesita fortalecer las acciones que permitan combatir el contrabando, la piratería y el comercio ilícito, a fin de lograr proteger a la industria nacional, las cadenas de suministro, la recaudación, así como los millones de empleos formales.

Edgardo Flores, vicepresidente Nacional de Seguridad Logística y Prevención del Contrabando de la Canacintra, coincidió en la necesidad de fortalecer el combate a los fenómenos de la piratería y el contrabando, que hoy en día limitan el desarrollo de las empresas, el mercado laboral y en consecuencia la economía en su conjunto.

En su oportunidad, Gastón Zambrano Margain, presidente del Consejo Nacional de la Industria Tabacalera (CONAINTA), destacó que en la actualidad el 26% del consumo total de cigarros es de productos ilegales, equivalentes a más de 9 mil millones de unidades al año, con una evasión fiscal estimada en más de 23 mil millones de pesos al año, recursos que dejan de destinarse a infraestructura, salud, educación y programas sociales.

Esto significa que uno de cada cuatro cigarros consumidos en el país es ilegal, frente a la diferencia de precios, ya que mientras una cajetilla legal ronda los 100 pesos, una ilegal puede costar desde 20 pesos, brecha que incentiva a los consumidores a optar por productos más baratos ilícitos. Aclaró además que los impuestos representan cerca del 70% del precio final de una cajetilla legal.

Asimismo, Heriberto Enríquez, director de Asuntos Públicos del Consejo de Empresas Globales, añadió que el impacto en el prestigio de las empresas legales es la venta de productos bajo sus marcas pero que son versiones apócrifas o piratas.

En tanto, Fernando Portugal, director de Propiedad Intelectual y Asuntos Jurídicos e Internacionales de la AMIIF la piratería ha tomado mayor fuerza en los años recientes, muestra de ello son los nuevos canales de distribución de medicamentos ilícitos que ya incluyen a todos los sectores sociales, y ya no en los segmentos de personas o familias que se consideraban en extrema vulnerabilidad económica, con riesgos a la salud.

También mencionó el crecimiento de ventas en plataformas digitales, por lo que llamó a reforzar la trazabilidad, la supervisión y los mecanismos de verificación.

La seguridad logística, dijo, debe ser reconocida como un componente de la política industrial de México, debido a su impacto directo en la competitividad, la inversión y la generación de empleos.

Para ello, la Canacintra y el ONC plantearon acciones prioritarias como: inteligencia compartida entre autoridades y sector privado para identificar rutas, mercancías y patrones de contrabando, mayor trazabilidad mediante tecnología para fortalecer la seguridad de las cadenas de suministro.

Estrategias específicas por sector, de acuerdo con los riesgos particulares de cada industria, protección de la propiedad industrial, fortaleciendo la coordinación con IMPI, autoridades aduaneras y empresas, así como brindar apoyo a las MIPYMES mediante capacitación y herramientas accesibles de prevención y seguridad.

En dicho foro, Canacintra y el ONC formalizaron un convenio de colaboración en materia de propiedad industrial, capacitación, prevención de la piratería y falsificación, orientación a empresas y cultura de la legalidad.