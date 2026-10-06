México plantea una acción climática justa y basada en la ciencia

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, llamó a fortalecer una política climática justa, incluyente y sustentada en evidencia científica, con prioridad en la protección de las comunidades más vulnerables ante los efectos del cambio climático.

Durante la inauguración de la Semana de Acción por el Clima y la Naturaleza 2026, realizada en el Papalote Museo del Niño y la Niña, la titular de la Semarnat señaló que la política ambiental del Gobierno de México busca que la acción climática sea “justa, incluyente y transformadora”.

Acompañada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, Bárcena advirtió que el cambio climático dejó de ser una amenaza futura y ya tiene efectos visibles en el país, entre ellos lluvias extraordinarias, inundaciones, sequías y un incremento de las temperaturas.

La funcionaria sostuvo que existe una desigualdad en los efectos de la crisis climática, debido a que las poblaciones que menos han contribuido a las emisiones suelen ser las que enfrentan mayores impactos.

México prepara Plan Nacional de Adaptación

Bárcena anunció que México presentará su Plan Nacional de Adaptación durante la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que se realizará en Turquía.

Asimismo, informó que se prepara la plataforma ADAPTAMX, en coordinación con las 32 entidades federativas, para proporcionar información sobre la vulnerabilidad climática de las distintas regiones del país.

La herramienta permitirá identificar riesgos asociados con fenómenos como lluvias intensas y sequías, con el propósito de que la población conozca las condiciones de su entorno y las autoridades cuenten con información para diseñar medidas de prevención y adaptación.

Como parte de estas acciones, la Semarnat trabaja en Tabasco, Veracruz, Quintana Roo y Yucatán para atender problemas de erosión costera y analizar medidas de protección y restauración ambiental, entre ellas la recuperación de manglares.

Meta de cero emisiones netas para 2050

En materia de mitigación, la secretaria destacó el compromiso de México de alcanzar emisiones netas cero en 2050, así como la meta de que las energías renovables representen 38 por ciento de la generación energética en 2030.

Para alcanzar estos objetivos, señaló que será necesario avanzar en sectores como transporte, generación eléctrica, industria, agricultura y manejo de residuos.

Bárcena también reconoció las acciones impulsadas por el Gobierno de la Ciudad de México en materia de movilidad y transporte público, recuperación de ríos y barrancas, conservación de áreas verdes y aprovechamiento de agua de lluvia.

Asimismo, destacó los trabajos de coordinación con el Estado de México y Morelos para la conservación del Bosque de Agua.

Durante el encuentro, Clara Brugada coincidió en la necesidad de vincular las políticas contra el cambio climático con la reducción de las desigualdades sociales.

La jefa de Gobierno señaló que la distribución de las emisiones y sus efectos no es equitativa y sostuvo que “no puede haber justicia climática sin justicia social”.

Brugada planteó que acelerar la transición hacia energías limpias puede contribuir a disminuir costos y emisiones, reducir la pobreza energética, generar empleos verdes y atraer inversiones.

Semana de Acción reúne a especialistas y autoridades

La Semana de Acción por el Clima y la Naturaleza 2026 contará con la participación de autoridades, especialistas, organizaciones ambientales, instituciones académicas, representantes del sector privado, instituciones financieras y organismos internacionales.

El programa contempla 250 actividades y una participación estimada de 6 mil personas, con el objetivo de intercambiar experiencias y promover soluciones frente al cambio climático.

El encuentro también permitirá difundir los avances del Programa de Acción Climática de la Ciudad de México 2025-2030 y fortalecer la coordinación entre los distintos sectores involucrados en las políticas de adaptación, mitigación y conservación ambiental.

En la inauguración participaron funcionarios federales y de la Ciudad de México, representantes del Estado de México, organismos internacionales, la Unión Europea, el sector privado y organizaciones dedicadas a la protección ambiental y al desarrollo sostenible.