Banco Mundial eleva previsión para México y espera crecimiento de 1.4% en 2026

Escenario complicado Crecimiento económico (La Crónica de Hoy)

El Banco Mundial (BM) elevó sus expectativas de crecimiento para México y estimó que el Producto Interno Bruto (PIB) del país aumentará 1.4% durante 2026, de acuerdo con su reporte “Panorama económico de América Latina y el Caribe”, presentado este martes.

Para los siguientes años, el organismo proyectó una expansión de 1.8% en 2027 y de 2.2% en 2028, aunque señaló que el desempeño de México, al igual que el de Brasil, avanza con mayor lentitud frente a otras economías de la región.

México frente a la región

El Banco Mundial señaló que el crecimiento promedio de América Latina y el Caribe oculta diferencias importantes entre los países. Mientras México y Brasil registran avances de 1.4% y 2.1%, respectivamente, otras economías muestran un mayor dinamismo.

Entre las previsiones para 2026 destacan El Salvador, con un crecimiento de 4.5%; Paraguay y República Dominicana, con 4.7% cada uno, y Panamá, con 4.2%.

El organismo consideró que el ritmo de México podría resultar insuficiente para atender algunos de los principales retos económicos del país. También atribuyó parte de las diferencias entre las economías de la región a las políticas implementadas durante varios años.

Inflación y financiamiento

El Banco Mundial advirtió que la inflación todavía no ha disminuido lo suficiente en América Latina y el Caribe, mientras que las tasas de interés elevadas continúan limitando el acceso al crédito y la inversión.

A este escenario se suma el costo que representa el financiamiento de la deuda pública, situación que reduce el margen de los gobiernos para destinar mayores recursos a infraestructura y servicios.

La inteligencia artificial

El informe también dedica un apartado al impacto de la inteligencia artificial (IA) en la productividad de la región. De acuerdo con el organismo, el principal desafío no está necesariamente en tener acceso a esta tecnología, sino en la capacidad de las empresas para utilizarla de manera productiva.

Carlos Rodríguez-Castelán, jefe encargado del Banco Mundial para Latinoamérica, señaló que entre 40% y 60% de las empresas de la región ya utilizan herramientas de IA, aunque existen diferencias importantes entre las grandes compañías y las pequeñas.

En el caso de México, explicó que las empresas de mayor tamaño cuentan con recursos y conocimientos técnicos que les permiten acercarse a los niveles de adopción registrados en Estados Unidos, mientras que las pequeñas enfrentan mayores dificultades para incorporar estas tecnologías.

Ante este escenario, el Banco Mundial recomendó fortalecer los servicios digitales, apoyar a las pequeñas y medianas empresas en la adopción tecnológica y capacitar a los trabajadores. También planteó desarrollar programas dirigidos a las personas que puedan perder sus empleos como consecuencia de la automatización.