Gobierno alista nueva red de atención primaria para 2027

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, encabezó la conferencia Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, en la que se presentó el informe de salud (Galo Cañas Rodríguez)

A partir de enero de 2027 comenzará la operación de la red de Consultorios del Servicio Universal de Salud (SUS), que contempla 12 mil 750 puntos de atención primaria en 24 entidades incorporadas al IMSS-Bienestar, informó el Gobierno de México.

El modelo busca que cualquier persona pueda recibir atención médica gratuita en el consultorio más cercano, sin importar si es derechohabiente del IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar o Pemex.

Los espacios estarán destinados principalmente a padecimientos que no sean graves, con el propósito de evitar la saturación de centros de salud y hospitales.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que entre octubre y diciembre se realizarán trabajos de rehabilitación y equipamiento de los inmuebles que serán utilizados para instalar los consultorios.

Los espacios contemplados son casas de salud municipales abandonadas, instalaciones públicas y lugares de trabajo.

El equipamiento médico será adquirido por la Federación, mientras que las adecuaciones físicas estarán a cargo de comités ciudadanos integrados por vecinos.

Para ello, se realizan asambleas comunitarias en las que se determinan las necesidades de cada inmueble y se administran directamente los recursos destinados a trabajos como pintura, impermeabilización y adecuaciones menores.

Las asambleas comenzaron el 2 de octubre y continuarán hasta el día 25 de este mes en los 24 estados participantes.

Cada consultorio contará con computadora, conexión a internet y expediente clínico electrónico. También tendrá un catálogo de 60 medicamentos básicos gratuitos para atender los principales padecimientos.

La atención estará vinculada con una red regional. Si el personal médico detecta un problema de mayor gravedad, el paciente será canalizado a un centro de salud o, cuando corresponda, a un hospital.

Sheinbaum señaló que la estrategia también se conectará con el programa Salud Casa por Casa, particularmente para dar seguimiento a adultos mayores y personas con discapacidad.

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que este último programa acumula más de 27 millones de consultas médicas domiciliarias gratuitas.

De ese total, más de 12 millones correspondieron a primeras visitas, 8.3 millones a segundas y casi 6 millones a terceras visitas. En conjunto, se han visitado 10 millones de hogares.

Leticia Ramírez, secretaria de Bienestar, durante la conferencia Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, en la que se presentó el informe de salud. (Galo Cañas Rodríguez)

Convocan a médicos y enfermeras

Para poner en funcionamiento los 12 mil 750 consultorios, el Gobierno federal mantiene abierta una convocatoria para médicos generales, enfermeras licenciadas y personal técnico y auxiliar de enfermería.

Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, informó que desde el 14 de septiembre se abrió el registro y que hasta ahora se han postulado 73 mil profesionales.

La convocatoria está dirigida tanto a recién egresados como a trabajadores con experiencia y personal jubilado. Estos últimos podrán incorporarse sin perder el derecho a su pensión.

Los aspirantes deberán presentar su cédula profesional, currículum y datos generales, además de seleccionar el turno disponible y los consultorios de su preferencia.

El personal realizará consultas generales, acciones preventivas, seguimiento de protocolos y canalización de pacientes que requieran estudios o atención hospitalaria.

Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS-Bienestar, explicó que el modelo funcionará bajo una política de “cero rechazos”: toda persona será recibida, valorada y orientada, aunque el padecimiento requiera posteriormente ser atendido en otra unidad.

Alejandro Svarch, director general del IMSS-Bienestar, durante la conferencia Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, en la que se presentó el informe de salud (Galo Cañas Rodríguez)

Paralelamente, el Gobierno inició la credencialización del Servicio Universal de Salud, proceso que comenzó con adultos mayores y que posteriormente se extenderá al resto de la población.

La credencial contendrá nombre, CURP y fotografía, además de los logotipos del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar. En el reverso incluirá dos códigos QR, fecha y lugar de nacimiento, tipo de sangre, sexo, datos de los padres en caso de menores, información sobre donación de órganos y un código de barras.

El Gobierno federal adelantó que, a partir del 1 de enero de 2027 la credencialización será el mecanismo para acceder progresivamente a los servicios universales.

La CURP permitirá integrar un expediente médico que pueda consultarse, con autorización del paciente, independientemente de dónde haya iniciado su atención.