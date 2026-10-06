HIMFG inaugura clínica para atención integral de pacientes con espina bífida

El Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG) inauguró la Clínica de Espina Bífida y Lesiones Medulares, un nuevo espacio de atención multidisciplinaria destinado a mejorar la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes mediante la coordinación de consultas, estudios y tratamientos en una misma jornada.

Alfredo Domínguez Muñoz, jefe del Servicio de Cirugía General del HIMFG, explicó que el proyecto responde a las necesidades de pacientes que requieren atención de diferentes especialidades y que, en algunos casos, deben acudir al hospital dos o tres veces por semana.

Con el nuevo modelo, cada paciente permanecerá en un mismo consultorio y será valorado por los especialistas que requiera, con el objetivo de que pueda concluir su jornada con un plan integral de atención.

El hospital estima atender a una población de alrededor de 350 pacientes con espina bífida o lesiones medulares. Entre las condiciones que serán atendidas se encuentran el mielomeningocele, la médula anclada y lesiones medulares derivadas de traumatismos, infecciones, tumores y otras alteraciones.

Buscan prevenir complicaciones desde los primeros días de vida

Domínguez Muñoz destacó que una de las prioridades será iniciar el seguimiento de los pacientes desde los primeros días de vida, una vez establecido el diagnóstico, para prevenir complicaciones a largo plazo.

Explicó que algunos pacientes con mielomeningocele son referidos al hospital después de los ocho años y llegan con daño renal asociado a la vejiga neurogénica. En algunos casos, esta condición puede requerir tratamientos como diálisis o incluso un trasplante.

La atención integral también permitirá abordar problemas de incontinencia urinaria y fecal, dificultades de movilidad, alteraciones musculoesqueléticas y obesidad.

El modelo contempla además la atención de aspectos emocionales y sociales, como problemas de autoestima y las consecuencias del rechazo o la falta de integración social.

Atención de múltiples especialidades

En la clínica participarán especialistas de Cirugía Colorrectal, Urología, Neurocirugía, Nefrología, Ortopedia, Rehabilitación, Psicología, Medicina del Adolescente, Gastroenterología, Nutrición, Neonatología y Pediatría.

El equipo contará también con el respaldo de Enfermería, Trabajo Social, Laboratorio, Radiología y Anestesiología.

Antes de cada jornada, los especialistas revisarán los expedientes y establecerán las prioridades de atención. La intención es que los estudios de laboratorio y de imagen puedan realizarse el mismo día de las consultas, reduciendo así los traslados y tiempos de espera de pacientes y familias.

Inicialmente, la clínica funcionará el segundo y último jueves de cada mes, con la meta de ampliar la atención a todos los jueves. El seguimiento de cada paciente será semestral o anual, dependiendo de sus necesidades médicas.

Investigación y apoyo para pacientes

Domínguez Muñoz señaló que la coordinación entre las distintas áreas permitirá favorecer el desarrollo, la autonomía y la integración social de niñas, niños y adolescentes.

El proyecto también contempla la creación de una base de datos para fortalecer la investigación sobre estas condiciones y generar información que contribuya a mejorar la atención.

Como parte de los apoyos, se prevé que, con la participación de Trabajo Social y fundaciones, se pueda alcanzar inicialmente la meta de donar una silla de ruedas cada dos meses a pacientes que la requieran.

Por su parte, Víctor B. Olivar López, director médico del HIMFG, quien acudió en representación de la directora general, Mara Medeiros Domingo, destacó que la clínica es resultado del trabajo coordinado de distintas especialidades con el objetivo de colocar al paciente en el centro de la atención.

El directivo señaló que el nuevo modelo contribuirá a mejorar la atención de niñas, niños y adolescentes, además de fortalecer las labores de educación e investigación del hospital.

Con la puesta en marcha de esta clínica, la Secretaría de Salud busca fortalecer la atención integral de pacientes pediátricos con espina bífida y lesiones medulares, prevenir complicaciones y brindar acompañamiento a sus familias para favorecer su calidad de vida y desarrollo.