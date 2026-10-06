Reduce 20 % robo de mercancías en carreteras tras detectar funcionarios locales coludidos con crimen: Canacar

Grupos de encapuchados roban mercancías de camiones repartidores. (La Crónica de Hoy)

Si bien se mantiene un alto índice de robos en carreteras contra los transportistas de carga en México , la intervención coordinada entre las autoridades federales, estatales y municipales permitió detectar y retirar a funcionarios locales o elementos coludidos con bandas delictivas, con lo cual se redujo un 20.5 % los robos de mercancías en lo que va de este año.

Además, se busca desarticular redes delictivas sin generar confrontaciones directas en zonas donde los grupos criminales suelen emplear a comunidades locales, incluidos mujeres y niños, como escudos o barricadas.

El presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) Augusto Ramos Melo, destacó que los robos de camiones pasó de 6,096 de enero a agosto del 2025 a 4,950 incidentes en el mismo lapso de este año.

No obstante Puebla y Estado de México continúan en el puntero de las entidades con mayor índice delictivo contra los transportistas.

La Canacar reportó que en lo que va de 2026 (periodo enero-julio) se han registrado 4,950 robos con carpeta de investigación, tras un 2025 que cerró con 6,001 incidentes y pérdidas económicas estimadas en 7,000 millones de pesos para la industria.

Detalló que el robo de hidrocarburos (huachicol) ha disminuido sustancialmente tras las intervenciones federales, sin embargo el atraco a la carga en general (abarrotes, electrodomésticos y autopartes) se mantiene como la principal incidencia en los distintos corredores del país.

Pese al volumen de “atracos”, la Canacar destacó un avance en las estrategias de prevención: los delitos cometidos con violencia se redujeron del 41% registrado en 2025 a un 24% en el transcurso de 2026.

Este enfoque quirúrgico ha mostrado avances significativos en puntos críticos de la red vial, como las rutas México–Querétaro–San Luis Potosí y México–Puebla–Veracruz.

La Canacar explicó que el sector nueve entre 6 y 10 toneladas de mercancía a diario por las carreteras, lo que ha derivado en un “botín” apetitoso para los delincuentes que en colusión con autoridades y el uso del escudo de comunidades de niños y mujeres atacan a los transportistas de carga despojándolos de las unidades con pedidos desde perecederos hasta enseres domésticos y electrónicos.

Acusó que la intervención coordinada entre las autoridades federales, estatales y municipales ha permitido detectar y retirar a funcionarios locales o elementos coludidos con bandas delictivas.

Esta mejora se atribuye a las inversiones privadas en centros de monitoreo, capacitación de choferes y la adopción de protocolos de respuesta en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

La reducción de la inseguridad en carreteras no solo mitiga las pérdidas del sector transportista, sino que incide de forma directa en el costo logístico general, favoreciendo la competitividad y la movilidad en el mercado interno, lo cual termina por reflejarse de manera positiva en el consumidor final.

El despliegue de las mesas de seguridad integradas por los tres órdenes de gobierno, junto con una mayor presencia operativa en vías federales, ha permitido recuperar más del 70% de las unidades siniestradas gracias a reportes e intervenciones oportunas mediante centros de monitoreo y llamadas al 911, agregó Alberto Cerón, director en jefe seguridad e inteligencia en seguridad de Canacar.