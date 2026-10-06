Trump se burla de la reacción de Sheinbuam cuando le cambio el nombre al golfo de México

Trump se mofa de la reacción de Sheinbaum cuando él le cambió el nombre al golfo de México (Octavio Guzmán/EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se burló este martes de la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando el año pasado decretó el cambio del nombre del golfo de México por el de “golfo de América”.

“Fue un momento un poco complicado cuando hice eso. Recibí una llamada de la presidenta de México. Era una mujer muy agradable, hermosa, con una voz preciosa, y me dijo: ‘No, no, presidente. Por favor, por favor, dígame que no es así’”, contó Trump durante un evento con miembros de la Marina en el puerto de Baltimore (Maryland).

“‘Lo siento, señora. Es así. Cambiamos el nombre del golfo de México por el de golfo de América. Así es. Lo siento’”, agregó el republicano.

Trump procedió después a argumentar que el golfo se compone mayormente de costa estadounidense.

“Nosotros tenemos el 93 % de la costa. Ellos tienen el 7 %, y nunca me pareció lógico que se llamara golfo de México”, destacó el mandatario estadounidense.

Las declaraciones de Trump resultan ser falsas, ya que los kilómetros de litoral en el golfo son, según los diferentes cálculos que existen, casi los mismos para Estados Unidos que para México, que es de hecho el que tiene una cantidad ligeramente superior de costa que el país del norte, según estos análisis.

La Jefa del Ejecutivo Federal ha rechazado en numerosas ocasiones el nombre de “golfo de América” y asegurando que el mundo sigue llamándolo golfo de México pese a las decisiones del presidente de Estados Unidos.

La mandataria mexicana incluso llegó a ironizar sobre la posibilidad de llamar a Estados Unidos como “América mexicana”.