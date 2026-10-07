El campo de exterminio en Nayarit: ¿Cómo era y qué encontraron en el lugar?

"Campo de extermino" en Nayarit El lugar ya ha sido asegurado mientras la Fiscalía lleva a cabo las investigaciones.

La Fiscalía General del Estado de Nayarit investiga el hallazgo de un presunto “centro de exterminio por incineración” localizado en la comunidad de La Curva, municipio de Xalisco, donde fueron encontrados restos humanos, prendas de vestir y otros indicios que ya son sometidos a procesamiento pericial.

¿Cómo es el presunto ‘campo de exterminio’ en Nayarit y cómo lo encontraron?

De acuerdo con la información dada a conocer por la fiscal general de Nayarit, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, las diligencias en el predio comenzaron el 3 de octubre de 2026 y posteriormente se incorporaron a los trabajos integrantes de colectivos de madres buscadoras. Durante las labores fueron localizados prendas de vestir, restos humanos y diversos indicios, además de una estructura que las autoridades describieron como una hornilla artesanal.

Heredia Verdugo señaló que, de acuerdo con la hipótesis que actualmente se investiga, dicha estructura habría sido utilizada para incinerar cuerpos. La funcionaria explicó que en el sitio se habría utilizado un tambo con combustibles y otros materiales para realizar la quema y que posteriormente los restos carbonizados habrían sido arrojados hacia un riachuelo ubicado en las inmediaciones.

¿Qué encontraron en Xalisco y por qué se ha descrito como un campo de exterminio?

Entre los elementos que están siendo procesados se encuentran fragmentos de restos humanos, prendas y otros indicios localizados tanto en el área de incineración como en la fosa. La autoridad estatal busca obtener información que permita establecer qué ocurrió en el sitio, cuántas personas podrían estar relacionadas con los restos encontrados y, posteriormente, determinar su identidad mediante análisis científicos.

La fiscal explicó que uno de los objetivos es obtener correspondencias genéticas que permitan establecer la identidad de los restos. Debido a que el procesamiento continúa, la información disponible todavía es preliminar y podría modificarse conforme avancen los peritajes.

La propia Fiscalía General del Estado señala que entre sus unidades especializadas se encuentra la encargada de investigar casos de personas desaparecidas, mientras que el Servicio Médico Forense resguarda cuerpos no identificados y no reclamados para apoyar los procesos de identificación.

Por ahora, las autoridades continúan con el procesamiento de la zona y la recuperación de indicios. La Fiscalía ha señalado que existe coordinación entre las instituciones de seguridad estatales y federales para realizar las diligencias y mantener bajo resguardo el lugar mientras concluyen los trabajos periciales.

El caso ocurre en un contexto nacional en el que las autoridades han enfrentado investigaciones relacionadas con sitios utilizados para ocultar o destruir restos humanos. No obstante, los hallazgos de Xalisco deberán ser analizados de manera independiente, y serán los resultados de las investigaciones ministeriales y periciales los que permitan determinar qué actividades se realizaron realmente en el predio y quiénes podrían estar involucrados.