Sequía y altos costos de insumos, entre los principales obstáculos para el campo mexicano

Sequía México 2025 La Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) (Cuartoscuro)

Los resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2025, presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que las sequías, las plagas y el elevado costo de los insumos se encuentran entre los principales problemas que enfrentan las unidades de producción agropecuaria en el país.

Los datos indicaron que 58.2 por ciento de las unidades de producción agropecuaria reportó pérdidas relacionadas con algún factor climático. Una de las principales afectaciones se ubicó la sequía, señalada por 36.8 por ciento de las unidades, seguida de los vientos, con 19.1 por ciento, y las inundaciones, con 14 por ciento.

Adicionalmente, se reportaron pérdidas por heladas, con 7.7 por ciento; granizo, con 7.3 por ciento; huracanes, con 3.9 por ciento; incendios naturales, con 0.9 por ciento, y otros factores climáticos, con 0.2 por ciento.

Plagas afectan a más de un tercio de las unidades

Los factores biológicos representaron una fuente importante de pérdidas para el sector. Según la ENA 2025, 36.8 por ciento de las unidades de producción agropecuaria reportó afectaciones por este tipo de factores.

Las plagas fueron el principal problema, al ser registradas por 33.1 por ciento de los productores, mientras que 11.2 por ciento reportó enfermedades y 0.3 por ciento mencionó otros factores biológicos.

Costos de insumos, un gran problema para los productores

Más allá de las condiciones climáticas y biológicas, 91.8 por ciento de las unidades de producción agropecuaria subrayó haber enfrentado otro tipo de problemas que afectaron el desarrollo de sus actividades.

El principal obstáculo fueron los altos costos de insumos y servicios, reportados por 76.1 por ciento de las unidades. Le siguió la pérdida de fertilidad del suelo, con 32.1 por ciento, y las dificultades para comercializar la producción debido a la existencia de intermediarios, con 28.7 por ciento.

Otros de los problemas comentados fueron que el productor fuera una persona de edad avanzada o estuviera enferma, con 23.2 por ciento; la escasez de mano de obra, con 20.7 por ciento; la inseguridad, con 20.2 por ciento, y las dificultades para transportar la producción, con 17.4 por ciento.

Productores recurren a reducción de gastos y apoyo familiar

Ante estas dificultades, las unidades de producción implementaron distintas estrategias para enfrentar los problemas que afectaron sus actividades.

La reducción de gastos en mano de obra, insumos y otros conceptos fue la medida con mayor número de registros, con un millón 699 mil 684 unidades. Destacaron la reducción de gastos en el hogar como servicios, educación, salud, alimentación, transporte y entretenimiento, con un millón 438 mil 114.

Asimismo, 979 mil 460 unidades optaron por elaborar sus propios insumos para mejorar la producción; 798 mil 493 recibieron ayuda de familiares o conocidos, y 739 mil 521 se organizaron con otras personas productoras para realizar actividades agropecuarias.

Incluso, productores eligieron mejorar la infraestructura y los caminos de acceso a los terrenos, con 483 mil 245 unidades; reforzar el control de acceso y vigilancia en los terrenos, con 302 mil 505; vender ganado, con 517 mil 128, y recurrir a otras soluciones, con 146 mil 132.

Fertilizantes reúnen la mayor parte de los gastos agrícolas

La ENA 2025 permitió conocer cómo se distribuyen los gastos anuales de las actividades agropecuarias. En este apartado no se consideraron gastos fiscales, financieros, donaciones ni gastos de inversión.

La compra de fertilizantes o abonos refirió 42.9 por ciento de los gastos considerados, mientras que la adquisición de semillas, plantas, plántulas o árboles concentró 31.1 por ciento.

Por su parte, la compra de productos químicos reflejó 21.2 por ciento y el pago de derechos de agua para riego, 4.9 por ciento.

En las actividades de cría y explotación de animales, la compra de alimentos balanceados y complementos alimenticios concentró 88.3 por ciento de los gastos. Los servicios veterinarios, medicamentos, vacunas y cirugías señalaron 10.1 por ciento, en lo que que los gastos en inseminación, monta o transferencia de embriones alcanzaron 1.6 por ciento.

Combustibles, maquinaria y renta de terrenos

En el tema de los gastos generales de las unidades de producción, la compra de gasolina, diésel y aceites puntualizó 39.4 por ciento.

La renta de maquinaria, implementos, equipo y tractores focalizó 17.5 por ciento de los gastos; la renta de terrenos, 14.8 por ciento; el consumo de energía, 11 por ciento, y el mantenimiento de equipo, maquinaria e instalaciones, 10.1 por ciento.

La Crónica de Hoy 2026