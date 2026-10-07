EU notifica a México una reducción en importación de gas natural

Cuitláhuac García, director de Cenegas, en Palacio Nacional (Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro)

EU reducirá importación de gas a México — El Gobierno Federal, a través del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), comunicó que hace una semana recibió una notificación del gobierno de Estados Unidos en el que se anuncia una reducción en la importación de gas natural, sin especificar por cuanto tiempo se mantendrá esa medida.

El director de Cenagas, Cuitláhuac García, informó en Palacio Nacional que la situación es crítica, y es que “avisaron que iban a dejar de enviar alrededor de la quinta parte de lo que en los gasoductos nacionales tomamos de gas natural de importación y era un golpe fuerte”, señaló.

El funcionario explicó que la reducción anunciada por Estados Unidos equivale a alrededor de 20 por ciento del gas natural que México recibe mediante los sistemas de importación.

Asimismo, advirtió que el país únicamente cuenta con reservas suficientes para aproximadamente tres días en caso de una interrupción total de las importaciones, debido a la limitada infraestructura de almacenamiento nacional.

El titular de Cenagas refirió que la situación ha podido ser solventada “sin problemas” debido a la coordinación entre Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

Frente a esta situación y con el objetivo de enfrentar futuras disminuciones de importación de gas natural, la secretaria de Energía, Luz Elena González, informóp por su parte, que se impulsan inversiones en la estructura de gasoducto y transporte de gas natural, por lo que la CFE destinará 53 mil millones de pesos y Cenagas 87 mil mdp para ampliar la red de distribución.

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