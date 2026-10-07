Grecia Quiroz pide a Sheinbaum que se atraiga caso de Manzo a la FGR, “quiero verdad y justicia”

. Carlos Manzo, ex alcalde de Uruapan.

A casi un año del homicidio de Carlos Manzo, su viuda, Grecia Quiroz, acudió a la Cámara de Diputados para pedir públicamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación del homicidio de Manzo, que actualmente lleva la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

“No pido un favor, vengo a exigir justicia”, comentó Grecia Quiroz quien acusó que a 11 meses del asesinato de su esposo, no ha podido tener acceso total a la carpeta de investigación.

“Me la han dado en partes, es una razón más para que yo pida que el caso sea atraído a la Fiscalía General de la República, que es una fiscalía mas neutral y manejará el caso de manera equitativa, sin que se politice”, declaró.

La petición, fue respaldada por las bancadas del PAN y Movimiento Ciudadano; así como por la diputada federal independiente Guadalupe Mendoza, quien presentó un punto de acuerdo para exhortar a la FGR a ejercer su facultad de atracción.

La presidenta municipal de Uruapan recordó que el 1 de noviembre de 2025 perdió a su esposo y padre de sus hijos, y señaló que, además del duelo, ha tenido que enfrentar señalamientos, filtraciones y versiones que buscan desacreditarla y afectar el nombre de Carlos Manzo.

“Hoy me quieren silenciar, hoy no quieren que Grecia Quiroz siga exigiendo justicia”, dijo.

Quiroz cuestionó los avances que se han informado sobre la investigación y planteó que todavía existen preguntas fundamentales sin respuesta.

“¿Quién fue el que mandó matar a Carlos Manzo? ¿A quién le estorbaba Carlos Manzo? ¿Qué intereses profundos, oscuros, había detrás de este asesinato?”, cuestionó.

Hace llamado a Sheinbaum y a Ernestina Godoy

Ante legisladores, hizo un llamado directo a la presidenta Claudia Sheinbaum para que sea la Federación la que tome la investigación y pidió a la titular de la FGR, Ernestina Godoy, escucharla en su calidad de víctima indirecta.

“No estoy pidiendo un favor, es algo que me corresponde y que tengo todo el derecho de seguir exigiendo: es la justicia”, afirmó.

La viuda de Manzo sostuvo que una investigación de esta gravedad requiere independencia frente a intereses políticos y consideró que la FGR cuenta con las capacidades para garantizarla.

“No pido un privilegio, pido que se aplique el derecho. No pido venganza, tampoco pido verdad. No pido un favor, vengo a exigir justicia”.

Quiroz también pidió que el caso no sea utilizado con fines políticos o electorales y aseguró que continuará exigiendo que se agoten las líneas de investigación.

“No voy a permitir que el caso lo quieran dirigir a un callejón sin salida, a crear teorías falsas. No permitiré que se deje de lado la línea de investigación ni permitiré que ciertos actores políticos ocupen esta carpeta de investigación para fines políticos o electorales”, afirmó.

Punto de acuerdo

La diputada independiente Guadalupe Mendoza presentó el punto de acuerdo para solicitar a la FGR que ejerza su facultad de atracción sobre la investigación.

Entre sus argumentos, señaló la posible participación de estructuras criminales, la complejidad de las indagatorias, la necesidad de evitar la fragmentación de la investigación y la importancia de garantizar una actuación imparcial.

Mendoza sostuvo que la investigación debe esclarecer no sólo a los autores materiales del homicidio, sino también la posible cadena de planeación, financiamiento, encubrimiento y participación de estructuras criminales.

El documento plantea que la FGR determine, dentro de sus atribuciones constitucionales y legales, si existen las condiciones para asumir la investigación.

PAN y MC respaldan; un mes antes de su muerte se pidió protección

El diputado del PAN, Germán Martínez, coincidió en que la investigación debe ser transparente y no politizarse, y recordó otros homicidios ocurridos en Michoacán, entre ellos el de Homero Gómez, defensor de la mariposa monarca, y el Bernardo Bravo, líder limonero asesinado en Apatzingán.

La coordinadora de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, recordó que un mes antes del asesinato de Manzo habían solicitado al Gobierno federal atender su petición de protección.

Ortega también respaldó que la FGR atraiga el expediente y sostuvo que la investigación debe esclarecer la cadena de responsabilidades detrás del homicidio.

La diputada de MC, Laura Ballesteros, señaló que existen posibles conflictos de interés alrededor de la investigación estatal; acusó a autoridades de Michoacán de utilizar la investigación con fines políticos contra Quiroz y el Movimiento del Sombrero

La petición para que la FGR atraiga el caso se suma a la solicitud que Grecia Quiroz presentó el 8 de septiembre ante la dependencia federal.

La viuda de Manzo insistió en que continuará buscando respuestas para sus hijos y exigió que se esclarezca quién ordenó el homicidio del exalcalde de Uruapan.

“Caiga quien caiga, hasta donde sea, llegaré hasta las últimas consecuencias”, afirmó.