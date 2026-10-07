Monte de Piedad reactiva su tienda en línea con feria de rebajas (Tienda Monte)

Nacional Monte de Piedad no solo regresó a sucursales sino que también volvió a su tienda en línea Tienda Monte de Piedad, la cual tendrá promociones y descuentos durante el mes de octubre.

Aquí te decimos cuáles son los artículos a la ventas y qué promociones están activas.

¿Cuáles son los artículos que se venden en Tienda Monte?

El catálogo que ofrece Monte de Piedad en su tienda en línea es reducido ya que solo cuenta con 8 categorías con diferentes filtros cada una:

Anillos : para ella, para él, compromiso y argollas.

: para ella, para él, compromiso y argollas. Pulseras : para ella y para él.

: para ella y para él. Relojes : para ella, para él, premium, unisex, comerciales, gama media, gama alta y relojes con estuche.

: para ella, para él, premium, unisex, comerciales, gama media, gama alta y relojes con estuche. Collares : para ella y para él.

: para ella y para él. Aretes : broqueles, arracadas y pendientes.

: broqueles, arracadas y pendientes. Juegos : motivo y gemas.

: motivo y gemas. Dijes : religiosos u otros.

: religiosos u otros. Joyería nueva: dorado monte.

Además cuenta con su sección ‘Descubrir’ donde puedrás encontrar novedades, artículos religiosos, colección de lujo, accesorios, su blog y lo más buscados.

Por el momento el único método de pago que acepta la tienda en línea es PayPal, kueski Pay y Mercado Pago.

¿Cuáles son las promociones vigentes?

En su página ofrece hasta 35% de descuento en joyas y 20% de descuento en relojes.

También ofrecen 18 Meses Sin Intereses en compras mínimas de $10,000 pesos al pagar con Mercado Pago, PayPal y Banamex por medio de PayPal.

Asimismo, hasta 25% de descuento en tu primera compra con kueski Pay con el mínimo de compra de $100 peso y con descuento máximo de $350 pesos con el cupón KUESKINUEVO25.

La vigencia estará disponible hasta el sábado 31 de octubre de 2026.

Números y contacto de atención para su tienda en línea

Tienda Monte pone a disposición para servicio a clientes 55 9128 4332 selecciona la opción 1 ‘ventas’, posteriormente la opción 2 ‘servicio a clientes’. También puedes contactarlos a través del correo electrónico tiendaenlinea@montepiedad.com.mx.