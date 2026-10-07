Aprueba Senado iniciativa de Tania Palacios Kuri para cerrar paso a trata infantil en Turismo

La diputada del PAN, Tania Palacios Kuri

La reforma aprobada por el Senado que obliga a establecimientos desde hoteles, moteles y quienes prestan servicios turísticos a aplicar protocolos preventivos para cerrar r espacios a la trata y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en la actividad turística tiene su antecedente en una iniciativa impulsada por la diputada federal queretana Tania Palacios Kuri

La reforma a la Ley General de Turismo establece nuevas obligaciones para que quienes prestan servicios turísticos participen activamente en la prevención y detección de posibles delitos contra menores de edad, incorporando protocolos de actuación y medidas de seguridad bajo el principio del interés superior de la niñez.

El resultado tiene también una dimensión política ya que es una propuesta impulsada desde la oposición logró construir los consensos necesarios para avanzar tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, colocando la protección de la infancia por encima de las diferencias partidistas.

“Hay causas que no merecen menos que la unanimidad. Esta no es solamente una reforma; es una cruzada nacional por nuestra niñez”, sostuvo Palacios Kuri.

La presidenta de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, destacó que llevar una propuesta desde su presentación hasta su aprobación requiere construir acuerdos, sumar fuerzas políticas y mantener una causa durante todo el proceso legislativo.

“Presentar una iniciativa es apenas el principio. Para convertirla en una realidad hay que construir acuerdos, sumar voluntades y conseguir que avance por todo el Congreso. Hoy mandamos un mensaje muy claro: con nuestras niñas y nuestros niños no hay negociación”, señaló.

La reforma adiciona disposiciones al artículo 58 de la Ley General de Turismo para que los prestadores de servicios turísticos implementen protocolos y acciones preventivas destinadas a detectar posibles delitos contra la integridad de niñas, niños y adolescentes.

Además, cuando una persona adulta viaje acompañada de una persona menor de edad, deberán existir mecanismos para acreditar mediante documentación oficial el parentesco, patria potestad, tutela, guarda o custodia correspondiente. Cuando ello no pueda acreditarse, deberá negarse el servicio y darse aviso a las autoridades ante la posible comisión de un delito.

Para Tania Palacios, el cambio representa pasar de la preocupación a la responsabilidad directa. “La explotación no puede esconderse detrás de una reservación, una habitación de hotel o un viaje. Si existe una señal de riesgo, tiene que existir una obligación de actuar”, afirmó.

La diputada sostuvo que el crecimiento turístico del país no puede entenderse únicamente en términos económicos, sino también por la capacidad institucional y social para garantizar destinos seguros.

“El éxito turístico de México no puede medirse solamente en visitantes, ocupación hotelera o derrama económica. También tiene que medirse en nuestra capacidad de proteger a quienes más lo necesitan.”

Palacios Kuri recordó que desde que impulsó esta causa planteó una premisa que hoy adquiere alcance nacional: “No más infiernos en nuestros paraísos.” La legisladora sostuvo que México puede aspirar a mantenerse entre los principales destinos turísticos internacionales, pero esa posición también exige asumir una responsabilidad frente a quienes pretendan utilizar la infraestructura turística para cometer delitos.

“México puede ser uno de los grandes destinos turísticos del mundo, pero jamás puede ser puerta fácil o destino para depredadores de niñas y niños”, afirmó.

La reforma coloca así a hoteles, establecimientos, plataformas y demás prestadores involucrados en la actividad turística como parte de una red preventiva que deberá identificar señales de riesgo y actuar conforme a los protocolos establecidos por las autoridades. “Que el mensaje llegue a cada hotel, a cada destino, a cada prestador de servicios y a cada rincón del país: en México, con nuestros niños, no.”

Para Palacios Kuri, esa capacidad de generar coincidencias demuestra que el Congreso puede construir acuerdos cuando existen causas capaces de superar las fronteras partidistas. “Hoy ganamos un partido importantísimo. Llegar hasta aquí no era automático. Había que construir mayorías, cruzar partidos, pasar por comisiones y conseguir el respaldo de las dos Cámaras del Congreso”, expresó.

La diputada reconoció también la participación de organizaciones de la sociedad civil, especialistas, legisladores de diferentes fuerzas políticas, víctimas y aliados que acompañaron la construcción de la propuesta.