Producción de uva para vino crece 3.85% entre 2023 y 2025

Producción de uva para vino

La producción de uva destinada a la elaboración de vino en México creció 3.85 por ciento anual entre 2023 y 2025, al pasar de 77 mil 107 toneladas a 83 mil 178 toneladas, de acuerdo a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura).

El valor de esta producción también registró un incremento durante el periodo, al pasar de mil 149.6 millones de pesos en 2023 a mil 412.6 millones de pesos en 2025, un aumento de 22.8 por ciento, según datos de la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (DGSIAP).

Agricultura señaló que México cuenta con condiciones climáticas y de suelo favorables para el cultivo de uva, lo que ha permitido desarrollar una amplia diversidad de variedades y regiones productoras.

Entre las principales variedades se encuentran Merlot, Chardonnay y Sauvignon Blanc en Baja California; Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot y Cabernet Franc en Guanajuato, y Sauvignon Blanc y Pinot Noir en Querétaro.

Baja California encabeza producción industrial

Durante 2025, un total de 12 entidades federativas participaron en la cosecha de uva industrial. Baja California encabezó la producción nacional con 30 mil 934 toneladas, seguida de Zacatecas, con 26 mil 24 toneladas, y Aguascalientes, con 6 mil 715 toneladas.

En conjunto, estas tres entidades concentraron 76.5 por ciento de la producción nacional, consolidándose como las principales proveedoras de materia prima para la cadena vitivinícola mexicana.

El crecimiento de la producción ocurre mientras el sector busca ampliar el valor agregado de la uva y fortalecer la presencia del vino elaborado en México tanto en el mercado nacional como en el extranjero.

México exporta vino a diversos mercados

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía, durante 2025 México exportó un millón 85 mil litros de vino de uvas frescas, con un valor comercial reportado de 8 mil 405 millones de dólares.

Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones mexicanas, con envíos por 6 mil 700 millones de dólares y 784 mil litros durante el año.

Entre los demás mercados de destino se encuentran Japón, Bélgica, Costa Rica, Francia, España, Reino Unido, Jamaica, Suiza y República Dominicana.

Día del Vino Mexicano

Como parte del reconocimiento al desarrollo de la industria vitivinícola, el Gobierno de México estableció el 7 de octubre como Día del Vino Mexicano, mediante un decreto publicado el 10 de enero de 2023.

La fecha busca reconocer la actividad del sector, su contribución a la generación de empleos y divisas, así como los esfuerzos para posicionar al vino mexicano en los mercados nacional e internacional.

Agricultura indicó que participa en el fortalecimiento de la cadena productiva mediante la coordinación con consejos nacionales, representantes de los Sistemas Producto Vid, instituciones gubernamentales y académicas, productores y asociaciones civiles.

La dependencia señaló que el objetivo es generar condiciones para que los productores incrementen su volumen de producción, agreguen valor a sus cosechas y amplíen la presencia del vino mexicano en los mercados internacionales.