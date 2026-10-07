Sheinbaum deja en manos de la FGR posible vínculo entre “El Tanque” y Amílcar Olán

Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque" Miembro del CJNG detenido en Zapopan (Secretaría de Seguridad)





La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no cuenta con información oficial sobre una posible relación entre Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, señalado como presunto operador regional y cofundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y el empresario tabasqueño Amílcar Olán.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que, en caso de existir algún vínculo o investigación, corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) informar al respecto. La declaración ocurrió un día después de que se diera a conocer la detención de Cazarín Molina en Zapopan, Jalisco.

“No me han informado nada al respecto y en todo caso la Fiscalía General de la República tendría que informarlo, si es que hay alguna relación”, afirmó.

Según información difundida por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, “El Tanque” fue detenido mediante un operativo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional, la SSPC y la Guardia Nacional, con participación del Centro Nacional de Inteligencia, agentes de investigación de la SSPC y de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR.

Cazarín Molina es señalado por presuntos vínculos con homicidio, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas.

También se le atribuye una presunta participación en el ataque contra un helicóptero del Ejército en Jalisco en 2015. Al momento de su captura fueron asegurados un vehículo, un arma de fuego y diversas drogas.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó en septiembre de 2024 por sus vínculos con el CJNG y lo identificó como cercano a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Además, se ha señalado una posible relación de “El Tanque” con negocios de balasto destinados al Tren Maya.

Sobre Amílcar Olán, Sheinbaum indicó que corresponde a la FGR determinar si existe alguna carpeta de investigación. También afirmó que, según la información que le proporcionó la fiscal general, no existe una investigación contra Andrés Manuel “Andy” López Beltrán.

En tanto, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, informó ante el Senado que la dependencia tampoco mantiene actualmente una investigación contra Jorge Amílcar Olán Aparicio.