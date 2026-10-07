Sheinbaum firma reforma que limita doble nacionalidad a aspirantes a cargos ejecutivos (Camila Ayala Benabib)

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto de reforma constitucional que establece la nacionalidad mexicana única como requisito para quienes busquen la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La disposición comenzará a aplicarse en el proceso electoral de 2028.

La consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde informó que el decreto será publicado este miércoles en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), con lo que concluirá el proceso para su promulgación.

La reforma modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución y establece que las personas que aspiren a encabezar los poderes ejecutivos federal, estatales y de la Ciudad de México deberán ser mexicanas por nacimiento y no contar con otra nacionalidad al momento de solicitar su registro.

En caso de tener doble nacionalidad, deberán renunciar a la extranjera antes de iniciar el procedimiento de registro ante las autoridades electorales.

Esta renuncia podrá realizarse previamente a la solicitud de registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

El nuevo régimen también impone restricciones durante el ejercicio del cargo, pues quienes ocupen la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno no podrán adquirir otra nacionalidad, utilizar pasaporte extranjero, ejercer derechos políticos correspondientes a otra ciudadanía ni acogerse a la protección diplomática de otro Estado.

La modificación constitucional no elimina la doble nacionalidad para la población mexicana en general. Su alcance está limitado a quienes pretendan ocupar los principales cargos del Poder Ejecutivo federal y de los estados, así como la titularidad del gobierno capitalino.

Es así como, los mexicanos que viven en el extranjero podrán conservar una segunda nacionalidad, aunque deberán renunciar a ella si deciden contender por alguno de los cargos incluidos en la reforma.





Aplicación hasta 2028

El régimen transitorio aprobado por el Congreso establece que las nuevas reglas comenzarán a operar a partir de las elecciones de 2028, por lo que no modificarán las condiciones de los procesos electorales de 2027 que se encuentran en curso.

La reforma recibió el respaldo de las dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso y de 22 legislaturas estatales. Los congresos locales que avalaron el cambio han sido los de Michoacán, Estado de México, Veracruz y la Ciudad de México.

Luisa Alcalde señaló que todavía deberán emitirse disposiciones reglamentarias para establecer la forma en que las personas aspirantes acreditarán la renuncia a otra nacionalidad y precisar la participación de las autoridades mexicanas y extranjeras en ese procedimiento.

También corresponderá al Congreso de la Unión y a las entidades federativas adecuar sus respectivas legislaciones para que las nuevas disposiciones puedan aplicarse a partir de 2028.

Cabe recordar que Claudia Sheinbaum presentó la iniciativa a finales de agosto, bajo el argumento de que quienes encabecen el Ejecutivo federal o los gobiernos estatales deben representar exclusivamente a México y evitar posibles conflictos derivados de una segunda nacionalidad.

La propuesta había generado cuestionamientos de partidos de oposición, que señalaron que la exigencia podría restringir los derechos políticos de mexicanos con doble nacionalidad, particularmente de quienes emigraron o nacieron fuera del país.