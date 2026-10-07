Veinte-E e Isaías mantienen en alerta por lluvias y vientos

El Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), mantiene un operativo preventivo ante la presencia de la Depresión Tropical Veinte-E en el océano Pacífico y la tormenta tropical Isaías en el Golfo de México, además del seguimiento al huracán Rachel, que permanece alejado del territorio nacional.

La Conagua informó que la Depresión Tropical Veinte-E se formó frente a las costas del Pacífico mexicano y se ubicó aproximadamente a 455 kilómetros al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 655 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas de 75 kilómetros por hora.

El sistema se desplaza hacia el oeste-noroeste a 13 kilómetros por hora y, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), podría intensificarse conforme se acerque a las costas de Colima y Jalisco durante el fin de semana.

En tanto, la tormenta tropical Isaías se localizó aproximadamente a 395 kilómetros al este-noreste de Cabo Rojo, Veracruz, y a 420 kilómetros al oeste-noroeste de Progreso, Yucatán. Presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, rachas de 95 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el este-noreste a 13 kilómetros por hora.

Pronóstico de lluvias y oleaje

La interacción de estos sistemas meteorológicos generará lluvias de muy fuertes a intensas en distintas regiones del país.

Para este miércoles se pronostican precipitaciones de 50 a 75 milímetros en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán, mientras que Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán y Quintana Roo tendrán lluvias de fuertes a muy fuertes.

También se prevén rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en costas de Guerrero, Oaxaca y Veracruz, así como oleaje de entre dos y tres metros en costas de Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco.

El pronóstico indica que las lluvias aumentarán durante los siguientes días. Para el jueves se esperan precipitaciones de intensas a torrenciales en Guerrero, y de muy fuertes a intensas en Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Para el viernes podrían registrarse lluvias torrenciales en costas de Michoacán y Guerrero, mientras que el sábado se prevén precipitaciones intensas a muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Chiapas.

El domingo, las lluvias de muy fuertes a intensas se extenderían a Nayarit, Jalisco y Colima, con precipitaciones fuertes a muy fuertes en Sinaloa y Michoacán.

Vigilan presas y ríos

Ante el pronóstico de lluvias abundantes, la Conagua y la CNPC mantienen vigilancia sobre las presas ubicadas en las regiones con mayor probabilidad de precipitaciones, particularmente aquellas que registran niveles superiores a 90 por ciento de llenado.

Entre las instalaciones bajo monitoreo se encuentran presas de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa.

Aunque los ríos de las entidades señaladas permanecen por debajo de sus niveles de desbordamiento, las autoridades mantienen vigilancia permanente para emitir alertamientos oportunos en caso de cambios en sus niveles.

La Conagua también mantiene preparados equipos especializados para el desalojo de agua y la potabilización, distribuidos en sus centros regionales de atención de emergencias. En caso necesario, se contempla trasladar personal y equipo desde otras entidades.

Protección Civil despliega misión de enlace

La CNPC desplegó una Misión de Enlace y Coordinación (ECO) en las costas del Pacífico para fortalecer la coordinación ante los posibles efectos de la Depresión Tropical Veinte-E.

Estas misiones permiten coordinar acciones de respuesta y, en caso de ser necesario, activar los planes DN-III-E, Marina y de Emergencias de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), además de las brigadas de Conagua.

La CNPC también recordó que el Sistema Nacional de Refugios Temporales permite consultar los refugios disponibles por estado y municipio, así como sus direcciones, servicios y características.

Cierran 12 puertos en el Golfo de México

Como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas generadas por Isaías, la Secretaría de Marina (Semar) informó el cierre de 12 puertos a embarcaciones menores en cuatro entidades del Golfo de México.

En Tamaulipas fueron cerrados Tampico, Altamira y La Pesca; en Veracruz, Tuxpan, Cazones, Nautla y Tecolutla; en Tabasco, Sánchez Magallanes, y en Campeche, Isla del Carmen, Cayo Arcas, Yuum Kaab Naab y Champotón.

La Semar pidió a la población atender las recomendaciones de las autoridades y evitar actividades marítimas, turísticas y ribereñas que puedan representar riesgos.

Rachel permanece bajo vigilancia

Respecto al huracán Rachel, categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, las autoridades señalaron que por el momento permanece alejado de las costas nacionales. Sin embargo, se mantiene vigilancia sobre su evolución y trayectoria ante el pronóstico de un posible acercamiento hacia la península de Baja California.

Ante este escenario, Conagua y Protección Civil exhortaron a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales, evitar cruzar ríos, arroyos, vados y zonas inundadas, no acercarse a postes ni cables eléctricos y extremar precauciones al transitar por caminos rurales debido a la reducción de visibilidad.

Las autoridades insistieron en que la población debe seguir las indicaciones oficiales y mantenerse atenta a cualquier cambio en la trayectoria o intensidad de los sistemas meteorológicos.