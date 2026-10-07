Vinculación Productiva INAPAM 2026: requisitos y beneficios (INAPAM/Pexels)

Si eres una persona adulta mayor o conoces a alguien que busque empleo Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) por medio del Servicio de Vinculación Productiva ayuda a que las y los adultos mayores realicen actividades actividades productivas, se involucren en un entorno social y reciban un apoyo económico.

Te presentamos los modelos que maneja, sus beneficio, los requisitos que necesitas; además de cómo puedes formar parte del programa si eres una empresa.

Modalidades del Servició de Vinculación Productiva y sus beneficios

El INAPAM ofrece 2 tipos de modalidades para las personas adultas mayores:

1. Empacadores de Mercancía. Este se realiza de manera voluntaria empacados en tiendas de servicio, obteniendo retribución económica por parte de las y los clientes.

La vinculación entre la persona adulta mayor y la tienda o corporativo se realiza por medio del INAPAM, por lo que no existe un contrato laboral entre ambas partes.

2. Empleo forma. Contraria a la anterior, esta mantiene una remuneración económica fija y prestaciones de ley; a través de la incorporación laboral en empresas privadas y públicas que promueven prácticas incluyentes.

Aquí las empresas son las encargadas de la incorporación de la persona adulta mayor con un contrato de por medio, así como el otorgar prestaciones de ley.

De esta manera, ambas modalidades permiten que las personas adultas mayores podrán obtener un ingreso económico propio en espacios seguros, accesibles y con pocas horas de trabajo, además de fomentar la convivencia social.

Requisitos para la inscripción

La participación en el Servicio de Vinculación Productiva es gratuita y de manera presencial, solo deberás presentar la credencial vigente del INAPAM y tu CURP.

El horario de atención varia de acuerdo al módulo, en la Ciudad de México es de lunes a sábado de 10:00 a 16:00 horas.

Como empresa también puedes participar

Puedes colaborar en la Vinculación Productiva contratando a personas adultas mayores en tu empresa, puedes comunicarte con el INAPAM al número 55 5340 5890 extensión 1008 o al correo ofertas_vinculacionproductiva@inapam.gob.mx.