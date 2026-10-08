Segob pide no afectar a la ciudadanía y continuar con diálogo entre trabajadores y dirigencia del IMSS

Manifestación del IMSS en Cuernavaca (Margarito Pérez Retana)

La Secretaría de Gobernación pidió a los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dar continuidad a la mesa de diálogo iniciada este 8 de octubre, con el propósito de atender sus planteamientos y avanzar en la construcción de acuerdos.

Cuando se llevaba a cabo la mesa de diálogo en las instalaciones de la Secretaría, un grupo se levantó de la mesa y decidieron movilizarse hacia Paseo de la Reforma, donde cerraron la circulación vehicular, afectando a los habitantes y visitantes de la Ciudad.

“El Gobierno de México reitera su disposición para acompañar este proceso mediante el diálogo, el respeto y la concertación, como vías para encontrar soluciones a las diferencias planteadas, en beneficio de los agremiados”, manifestó la dependencia en un comunicado.

Asimismo, hizo un llamado a privilegiar los canales de atención con la Unidad de Gobierno de la Secretaría y evitar acciones que afecten a terceros, particularmente el libre tránsito y las actividades cotidianas de la población.

Rechaza retención de integrantes del Sindicato

Segob agregó que, respecto a las declaraciones que circulan por parte de integrantes del Sindicato del Seguro Social, la Secretaría de Gobernación rechazó que se haya retenido a los manifestantes.

“La situación fue aclarada en la mesa de diálogo, no existe ninguna prueba de que esto haya sucedido y se reitera el llamado al diálogo, el respeto, a conducirse con la verdad y a la construcción de acuerdos”, finalizó.