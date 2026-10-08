Huracán Isaías se intensifica a categoría 2: trayectoria al momento y estados afectados

Huracán Isaías. El fenómeno natural ha subido a categoría , ocasionando el cierre de puertos y afectaciones en estados del sur de México. Sin embargo, en su trayectoria no tocará territorio mexicano.

El huracán Isaías ya se intensificó a categoría 2, a pesar de alejarse de las costas mexicanas de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora y rachas de hasta 195 kilómetros por hora, mientras continúa desplazándose sobre el Golfo de México con dirección hacia Estados Unidos.

¿Cuál es la trayectoria del huracán Isaías al momento?

De acuerdo con el reporte de las 15:00 horas por parte de la Coordinación Nacional de Protección Civil, el centro del huracán Isaías se localizó aproximadamente a 345 kilómetros al norte de Progreso, Yucatán, y a 385 kilómetros al noroeste de Cabo Catoche, Quintana Roo. El sistema mantiene un desplazamiento hacia el noreste a una velocidad de 19 kilómetros por hora, alejándose progresivamente del territorio mexicano.

⚠️ El #Huracán Isaias se intensificó a categoría 2 y se aleja de la península de Yucatán ⚠️ ▪️Aunque su centro se aleja de territorio mexicano, su amplia circulación mantiene nubosidad y condiciones de lluvia en la península de Yucatán y el sureste del país. ▪️A las 15:00 h, se localizó a 345 km al norte de Progreso, #Yucatán, y a 385 km al noroeste de Cabo Catoche, #QuintanaRoo. ▪️Presenta vientos máximos sostenidos de 155 km/h, rachas de 195 km/h y desplazamiento hacia el noreste a 19 km/h. ▪️Su circulación ocasiona #lluvias puntuales muy fuertes en #Campeche, #Yucatán, #Veracruz, #Tabasco y #QuintanaRoo. ✅ Mantente informado a través de @conagua_clima. 🌊 Se prevé oleaje de 2 a 3 metros en costas de Campeche y Yucatán, y de 1 a 2 metros en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Evita actividades marítimas. ✅ Atiende las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil de los estados mencionados. — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 8, 2026

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) prevé que Isaías continúe fortaleciéndose durante las próximas horas y cambie gradualmente su trayectoria hacia el norte. Según el pronóstico, el fenómeno podría tocar tierra entre la noche del viernes 9 y la madrugada del sábado 10 de octubre en la costa estadounidense del Golfo de México, principalmente en la región comprendida entre Misisipi, Alabama y Florida.

¿Qué estados de México serán afectados por el huracán Isaías?

A pesar de que el centro de Isaías se aleja de México, su amplia circulación continuará generando condiciones meteorológicas adversas en el oriente y sureste del país. Según el SMN, cinco entidades registrarán lluvias puntuales muy fuertes, mientras que las costas del Golfo de México experimentarán rachas de viento y oleaje elevado.

Los estados con afectaciones previstas son:

Campeche: Lluvias muy fuertes, rachas de viento de 40 a 60 km/h y oleaje de 2 a 3 metros.

Lluvias muy fuertes, rachas de viento de 40 a 60 km/h y oleaje de 2 a 3 metros. Yucatán: Lluvias muy fuertes, rachas de viento de 50 a 70 km/h y oleaje de 2 a 3 metros.

Lluvias muy fuertes, rachas de viento de 50 a 70 km/h y oleaje de 2 a 3 metros. Quintana Roo: Lluvias muy fuertes asociadas con la circulación del huracán.

Lluvias muy fuertes asociadas con la circulación del huracán. Veracruz: Lluvias muy fuertes, rachas de viento de 40 a 60 km/h y oleaje de 1 a 2 metros.

Lluvias muy fuertes, rachas de viento de 40 a 60 km/h y oleaje de 1 a 2 metros. Tabasco: Lluvias muy fuertes, rachas de viento de 40 a 60 km/h y oleaje de 1 a 2 metros.

Lluvias muy fuertes, rachas de viento de 40 a 60 km/h y oleaje de 1 a 2 metros. Tamaulipas: Rachas de viento de 30 a 50 km/h y oleaje de 1 a 2 metros.

¿El huracán Isaías tocará tierra en México?

Hasta el reporte de este jueves 8 de octubre, no se prevé que el centro del huracán Isaías toque tierra en territorio mexicano, debido a que su trayectoria se dirige hacia el norte del Golfo de México, con rumbo a Estados Unidos. Sin embargo, las bandas nubosas del sistema continuarán ocasionando precipitaciones y condiciones marítimas peligrosas en distintas regiones del país.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan evitar actividades marítimas en zonas con oleaje elevado, mantenerse alejados de ríos y arroyos con incremento en sus niveles y atender los avisos de Protección Civil. Las lluvias podrían ocasionar inundaciones, encharcamientos y deslaves, principalmente en comunidades vulnerables del sureste mexicano.

Cierre de puertos por el huracán Isaías

Con información de Coordinación Nacional de Protección Civil a través de redes sociales, se comunicó que puertos ubicados en el Golfo de México y Mar Caribe estarán cerrados debido a la escalada del huracán Isaías.

Embarcaciones mayores

Campeche: Campeche y Seybaplaya.

Embarcaciones menores

Veracruz: Cazones, Nautla, Tecolutla, Tamiahua.

Cazones, Nautla, Tecolutla, Tamiahua. Tabasco: Frontera, Sánchez Magallanes.

Frontera, Sánchez Magallanes. Campeche: Isla del Carmen, Cayo Arcas, Yuum Kaab Naab, Champotón, Campeche, Seybaplaya.

Isla del Carmen, Cayo Arcas, Yuum Kaab Naab, Champotón, Campeche, Seybaplaya. Yucatán: Progreso, San Felipe, Sisal, Celestún, Yucalpetén, Chuburná, Telchac, Las Coloradas, Río Lagartos, El Cuyo, Dzilam de Bravo.

Progreso, San Felipe, Sisal, Celestún, Yucalpetén, Chuburná, Telchac, Las Coloradas, Río Lagartos, El Cuyo, Dzilam de Bravo. Quintana Roo: Puerto Juárez, Cozumel, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Isla Holbox, Isla Mujeres.